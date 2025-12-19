Concluye la obra del colector de Tejadilla en Segovia, de 4 km y que podrá asumir aguas de Las Lastras

El alcalde de Segovia, José Mazarías, en una visita al colecto de la Tejadilla en Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo colector de Tejadilla, de cuatro kilómetros de longitud, han concluido tras un proceso en el que se ha duplicado el tamaño de sus conducciones, lo que permitirá asumir las aguas residuales que deriven de los próximos proyectos inmobiliarios de la zona de Las Lastras.

La empresa Acuaes ha mostrado el resultado final de la obra al alcalde de Segovia, José Mazarías, y a la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, quienes han visitado el colector junto al concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, y el de Hacienda, Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, así como la presidenta de la empresa, Rosa María Cobo; el jefe de servicio de la obra, Raúl Rodríguez, y parte del equipo técnico.

La inversión del proyecto ha superado los seis millones de euros, de los que cerca del 30 por ciento han sido aportados por el Ayuntamiento de Segovia y el resto, proceden de fondos europeos.

Como ha expuesto el jefe de servicio de obra, la actuación terminada permite garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales actuales y las previstas en el crecimiento de la ciudad.

Asimismo, se pretende evitar, a partir de ahora, el rebosamiento de aguas residuales y de lluvia mezcladas que, al superar la capacidad del viejo colector, han sido vertidas al Tejadilla durante años, con contaminación del agua del arroyo.

Con esta nueva estructura se recupera el entorno natural de la Garganta del Tejadilla y se asegura el futuro desarrollo industrial y urbano de la ciudad, tal y como han destacado.

Para el alcalde, estas obras "no son visibles para la ciudadanía pero son absolutamente necesarias, ya que mejoran de forma decisiva el saneamiento y han permitido recuperar una zona que se encontraba degradada".

Mazarías ha subrayado el interés prioritario del Ayuntamiento por el ciclo integral del agua, "con la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento como objetivo fundamental para garantizar un servicio adecuado y de calidad tanto a los vecinos como a las áreas industriales".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha felicitado a la empresa Acuaes por su trabajo y ha recordado el papel de los fondos europeos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en esta caso al recuperar una zona exterior de la ciudad "con una riqueza en flora y fauna extraordinarias, que ahora va a ser más accesible a todos los vecinos".

El nuevo colector tiene más de cuatro kilómetros de longitud y 1.200 milímetros de diámetro (frente a los 600 milímetros del antiguo), mejora la capacidad de la red de saneamiento y beneficia a una población de alrededor de 11.000 habitantes, "incluyendo los polígonos industriales actuales y futuros, y las promociones de viviendas de la zona", ha remarcado Cobo.

Además, las obras han incorporado medidas ambientales como la restauración de la ribera con la plantación de cerca de 2.500 árboles y más de 4.000 arbustos de especies autóctonas.

Igualmente, se ha ejecutado un nuevo colector en El Tejerín, un aliviadero y una línea subterránea de media tensión para el suministro eléctrico a los equipos del nuevo aliviadero.

Esta instalación funciona ya al estilo de un tanque de tormentas, que recoge la carga súbita de agua producida por la lluvia y la separa, de forma que el agua de escorrentía se desvía hacia el Tejadilla, mientras el de origen residual continúa su camino, dentro del colector, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Segovia.