Concluyen las obras del talud que cortó la DSA-359 entre Ciudad Rodrigo (Salamanca) y la frontera con Cáceres

Concluyen las obras de estabilización del talud que cortó la carretera DSA- 359 entre Ciudad Rodrigo y la frontera con Cáceres - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha informado este viernes de la finalización de los trabajos correspondientes a la obra denominada 'Proyecto de estabilización del talud de la margen derecha de la carretera DSA-359 (P.K. 11+950)', situada en la vía que conecta Ciudad Rodrigo con el límite provincial de Cáceres por Martiago.

Las actuaciones han consistido en el saneo y la protección del talud en el punto kilométrico 11+950, en su margen derecha, como consecuencia de los desprendimientos de tierras ocasionados por las fuertes e intensas lluvias registradas en la zona.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 300.000 euros. Con la finalización de estas obras, desde el jueves 16, la carretera DSA-359 ha quedado abierta al tráfico, por lo que se ha restablecido así la normalidad en la circulación y se ha mejorado las condiciones de seguridad para los usuarios de esta vía.

Estas actuaciones, ha apuntado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, se enmarcan en el compromiso de la institución provincial con el mantenimiento y mejora de la red viaria, garantizando infraestructuras seguras y adecuadas para la ciudadanía.