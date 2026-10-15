Los concursos de acreedores caen un 8% en CyL y los de empresa aumentan un 53%, frente a la estabilización nacional

Magistrados de toda España analizan en Burgos el nuevo perfil concursal, con un 90% de particulares y más planes de reestructuración para salvar empresas - VALOR CREATIVO

BURGOS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de juristas, magistrados de juzgados de lo Mercantil y audiencias provinciales de toda España analizan en Burgos la transformación del panorama concursal tras cuatro años de aplicación de la nueva Ley: el fuerte crecimiento de los concursos de persona física, que han pasado de ser minoritarios a representar nueve de cada diez procedimientos, y el impulso de los planes de reestructuración como vía para mantener la actividad de las empresas.

Castilla y León es de las pocas comunidades en las que los concursos de acreedores se han reducido con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los de empresa han aumentado un 53%, una dinámica opuesta a la corriente nacional, donde el número total de concursos sigue creciendo impulsado por los de particulares, mientras que los empresariales se mantienen estables.

Importantes juristas se dan cita en el V Congreso de Derecho Concursal Ciudad de Burgos, organizado por la empresa burgalesa especializada en liquidaciones concursales Trademat, este jueves y el viernes. En Castilla y León, los concursos de acreedores han descendido un 7,9% en los seis primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta un total de 845 solicitudes, según los datos publicados por el Colegio de Registradores de España, que incluye tanto los presentados por empresas como por personas físicas. Estos últimos se han moderado levemente con respecto al año pasado.

"En la mayor parte de los casos son endeudamientos por refinanciación de tarjetas", afirma el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz, quien explica que "con la aplicación de la ley se está viendo que resulta demasiado favorable para el deudor, por lo que los jueces están poniendo el foco en determinar si el endeudamiento es doloso, es decir, si el crédito se solicitó sabiendo que no se iba a poder devolver". "Hasta ahora, este tipo de deudas se estaban exonerando", añade, en declaraciones recogidas por Europa Press.

CONCURSOS DE EMPRESA

A pesar de la bajada general de los concursos, aquellos exclusivamente de empresa sí que aumentaron un 53,6% en la Comunidad en el primer semestre, en comparación con las mismas fechas del año pasado, aunque las cifras tienen un peso reducido en el cómputo global ya que, desde que entró en vigor la reforma de la Ley Concursal, las empresas se han ido diluyendo hasta representar apenas uno de cada diez concursos que se registran. En concreto, 86 compañías se han declarado en concurso de acreedores en los seis primeros meses en Castilla y León, en comparación con las 56 que lo hicieron en el mismo periodo de 2025.

"En los concursos de empresa hay un ligero repunte provocado por la situación económica, especialmente por la subida de los carburantes. Llevamos ya un tiempo diciendo que se avecina otra crisis y en algún momento se hará real porque la situación no augura nada bueno", apunta Arnaiz.

La nueva Ley Concursal permite la reestructuración de las sociedades y la negociación con los acreedores para salvar empresas con amplias quitas. "Antes, el 95% de las empresas que presentaban concurso de acreedores iban a liquidación. Ahora, con el preconcurso, que es la fase previa, puede presentar un plan de reestructuración. Esto hace que muchísimas empresas se estén consiguiendo salvar", afirma Luis María Arnaiz.

"Todo empresario que lleva años luchando por sacar adelante su empresa, si encuentra una vía para salvarla, al menos va a intentar aprovecharla. Porque tiene dos opciones: hacer un plan de reestructuración, que igual no le gusta a nadie y pierde proveedores, pero también salva la empresa; o cerrar el negocio e ir a concurso", comenta.

EN CONTRA DE LA TENDENCIA GENERAL

Castilla y León es la única comunidad autónoma, junto con Cantabria (-4,2%), en la que se observa un descenso del número de solicitudes, aunque todas las que suben han moderado significativamente su crecimiento con respecto a la tendencia de los tres años previos, cuando año tras año se duplicaba el volumen de concursos registrados.

En el conjunto de España, los concursos de acreedores siguieron creciendo un 13,2% en el primer semestre de 2026, hasta un total de 31.164 solicitudes. En el caso de los concursos de empresa, ocurre al contrario: aunque en Castilla y León es una de las siete comunidades donde suben, la media nacional ha logrado estabilizarse y se mantiene en las mismas cifras del año pasado, con un total de 3.096 solicitudes.

Entre las provincias de Castilla y León, la evolución es desigual, aunque destacan los números de Ávila y Segovia, donde prácticamente se duplicaron las solicitudes totales de concurso con respecto al primer semestre del año pasado.

En el caso de las empresas, únicamente en Palencia, Soria y Zamora se presentaron menos solicitudes de concurso que en el primer semestre del año pasado. En la estadística provincial, las cifras en ocasiones son tan reducidas que la diferencia entre un ejercicio y otro es apenas de un puñado de casos y su variación no atiende necesariamente a factores externos.

UNO DE CADA TRES

Entre las empresas, el sector más afectado sigue siendo el comercio. En Castilla y León, una de cada tres compañías que han presentado concurso de acreedores en el primer semestre de 2026 pertenecía a este sector. Detrás le siguen, como el año pasado, la construcción y la industria manufacturera, mientras que la hostelería--que tradicionalmente lideraba las solicitudes--sigue perdiendo peso entre las empresas concursadas.

La fotografía de los sectores más afectados por los concursos de acreedores sí que es, en este caso, idéntica a la de la media nacional. El aumento de concursos de acreedores en los últimos años ha repercutido en un incremento del trabajo de las compañías especializadas en subastas online, que han acercado los activos en liquidación a nuevos compradores.

"Están tomando protagonismo porque el público general puede acceder ya a una liquidación, cosa que hace años era inviable. Ahora mismo, si uno quiere comprarse un coche en una liquidación, puede hacerlo", explica Arnaiz, quien añade que "a medida que se va conociendo más, hay más confianza por parte del particular en que se puede comprar de manera segura".

Los activos que mejor acogida tienen en las subastas online son los inmobiliarios y los vehículos, aunque con los concursos de persona física están aumentando los indivisos: "En estos casos se subasta por ejemplo el 50% de una vivienda o el 50% de un coche. Es algo más complejo porque luego hay que iniciar un proceso judicial para disolver el activo común con la otra parte, pero tiene salida", explica Arnaiz.