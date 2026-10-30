Condenado en Ávila a un año y seis meses de cárcel un hombre detenido en El Tiemblo con 9,38 gramos de 'éxtasis'

Archivo - Un vehículo y un agente de la Guardia Civil de Ávila. Foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ÁVILA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a un hombre a un año y seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.000 euros como autor de un delito contra la salud pública por posesión de sustancias estupefacientes destinadas al tráfico. La sentencia ha sido dictada de conformidad y, por lo tanto, es firme.

Según los hechos declarados probados, agentes de la Guardia Civil identificaron al acusado en septiembre de 2023 en las inmediaciones de una fiesta ilegal anunciada en la localidad abulense de El Tiemblo. Durante la actuación, le intervinieron 9,38 gramos de MDMA (éxtasis o cristal), distribuidos en catorce bolsitas, y 43 dosis de LSD repartidas en tres cartones, sustancias que poseía con la finalidad de destinarlas al tráfico y cuyo valor en el mercado ilícito ascendía a 850 euros.

El tribunal ha considerado acreditado que el acusado es politoxicómano, se encuentra en tratamiento desde noviembre de 2023 y presenta una adicción que provoca una merma leve de sus facultades intelectivas y volitivas, circunstancia por la que ha apreciado la atenuante analógica de drogadicción.

Además de la prisión y la multa, la Audiencia ha acordado el comiso de las sustancias intervenidas y la imposición de las costas procesales. No obstante, ha suspendido la ejecución de la pena de cárcel durante dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir durante ese periodo.