Condenados a tres y un año de prisión dos hermanos por una agresión con una botella y amenazas en Valladolid

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VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a Remus M.P. a tres años de prisión como autor de un delito de lesiones causantes de deformidad con motivo de una agresión en la terraza de un bar en el barrio de Las Delicias en el verano de 2023 y a su hermano Marius G.P. a un año de cárcel y una multa de 2.400 euros por un delito de obstrucción a la justicia.

El fallo judicial, recogido por Europa Press, deriva de una agresión con una botella de cerveza ocurrida en la calle Hornija el 26 de julio de 2023 y de las posteriores amenazas telefónicas vertidas para intentar frenar la denuncia de la víctima.

Los hechos probados detallan que Remus se encontró con el perjudicado, Ionut C.B, quien le recriminó los comentarios de contenido sexual que solía dirigir a la hija menor de su pareja.

Tras una discusión, el acusado lanzó con fuerza una botella llena de cerveza que impactó en la boca de la víctima cuando ésta intentaba agacharse para eludir el golpe. Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió la pérdida definitiva de dos piezas dentales centrales y diversas heridas que precisaron de tratamiento quirúrgico y odontológico especializado.

La sentencia califica el resultado como un delito de lesiones con deformidad, descartando la imprudencia alegada por la defensa. El magistrado ponente subraya que la pérdida de incisivos y caninos constituye una "afectación externa" de carácter permanente que no se desvirtúa por la posibilidad de una reparación artificial posterior. Además, el tribunal considera acreditada la intención dolosa de Remus al utilizar una mecánica comisiva "especialmente intensa y generadora de muy elevados riesgos".

Por otro lado, la Sala declara probado que Marius G.P. telefoneó a la víctima la mañana siguiente de los hechos para amenazarle. Durante la comunicación, el acusado manifestó expresiones como "no vas a escapar de nosotros ni tú ni tu familia por haber denunciado", buscando influir procesalmente en quien ya había puesto los hechos en conocimiento de la policía. Estas amenazas provocaron un estado de gran intranquilidad en la familia, que llegó a solicitar una orden de protección atendida por el juzgado de instrucción.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el condenado Remus deberá indemnizar a Ionut con 500 euros por las lesiones sufridas y con otros 6.000 euros por las secuelas estéticas y dentales derivadas del ataque. Asimismo, se le ha impuesto la obligación de abonar al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos médicos generados por la asistencia prestada al herido.

El tribunal ha desestimado la atenuante de dilaciones indebidas al no considerar el retraso procesal como extraordinario o injustificado.

Finalmente, la Audiencia ha absuelto a ambos hermanos de un segundo delito leve de lesiones contra otra persona, Petronel G.B, al no constar acreditada suficientemente su autoría en ese incidente previo.

El tribunal ha aplicado el principio 'in dubio pro reo' dado que el denunciante no ha podido ser localizado para declarar en el juicio oral y las pruebas aportadas de forma indirecta no ofrecían la certeza necesaria para una condena.

Contra esta sentencia cabe presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de diez días.