Condenan a las universidades públicas de CyL por vulnerar el derecho sindical de CCOO y obliga a negociar el PDI

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO en su vertiente de negociación colectiva y ha condenado a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid a reanudar de forma real y efectiva la negociación del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) contratado en régimen laboral.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la resolución estima parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por la organización y obliga a las cuatro instituciones académicas a fijar un calendario de negociación de al menos seis meses, con un mínimo de una reunión mensual efectiva.

Asimismo, la sentencia establece que deberán aprobarse nuevos calendarios semestrales de manera sucesiva e ininterrumpida hasta la conclusión del proceso o la concurrencia de causas justificadas que impidan su continuidad, en una negociación que afecta a unos 6.200 trabajadores.

El fallo judicial "cuestiona" los argumentos expuestos por las universidades para justificar la paralización de las conversaciones por falta de financiación autonómica, al remarcar que los centros "no habían elaborado las memorias justificativas del incremento de los costes salariales ni solicitado formalmente las autorizaciones de gasto de personal correspondientes".

En este sentido, la resolución señala que "no alcanza a entender que se invoque como causa de la ausencia de actividad negociadora la falta de unas autorizaciones que no constan haberse interesado en forma por las Universidades codemandadas".

La negociación del III Convenio Colectivo, recuerda CCOO, se inició en noviembre de 2017, pero permanecía prácticamente paralizada desde mayo de 2023.

Tras un único encuentro celebrado el 4 de febrero de 2026, en el que la representación sindical presentó una propuesta retributiva, las universidades no volvieron a convocar la mesa negociadora ni respondieron a la iniciativa planteada.

Por otro lado, la sentencia del TSJCyL ha desestimado la pretensión del sindicato de incorporar a las negociaciones a la Consejería de Industria, Universidades y Empleo de la Junta, que ha quedado absuelta en el procedimiento.

Ante esta resolución, CCOO ha exigido a las cuatro universidades de la Comunidad la convocatoria "inmediata" de la mesa negociadora para dar cumplimiento al fallo y avanzar en las condiciones laborales y salariales del colectivo.