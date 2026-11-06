Conduce en sentido contrario por Duque de la Victoria en Valladolid e impacta contra una señal y una fachada

Imagen del vehículo accidentado en la calle Duque de la Victoria de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha conducido en sentido contrario por la calle Duque de la Victoria en Valladolid y ha impactado contra una señal contra una fachada donde ha ocasionado "daños cuantiosos", según ha confirmado a Europa Press la Policía Municipal.

Los hechos han ocurrido en torno a las 5.30 horas de este viernes, 6 de noviembre, cuando un vehículo ha impactado contra una señal y una fachada en el primer tramo de la calle Duque de la Victoria donde ha circulado en sentido contrario.

Las mismas fuentes han apuntado a que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas si bien el caso está en investigación pendiente del pertinente atestado.