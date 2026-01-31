Una conductora muere en Salamanca al salirse de la vía y caer por un desnivel

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha muerto este jueves en la localidad de Salamanca al precipitarse su coche por un desnivel de varios metros de altitud, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los servicios de emergencias han recibido varias llamadas a las 22.32 horas, alertando de que un vehículo se había salido de la vía en la Glorieta de los Sanitarios. Tras romper la valla de protección, el turismo ha caído por un terraplén hasta la orilla del río Tormes.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han enviado una UVI móvil.

Una vez en el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de la conductora y han comprobado que era la única ocupante del turismo.