Confinados diez vecinos del municipio de Cela (León) por un incendio nivel 2

Imagen de la declaración de IGR 2 en la red social X - JCYL

LEÓN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha decidido confinar a los diez vecinos de la localidad leones de Cela por un incendio que se originó a última hora de la noche de ayer en Pradela --municipio de Trabadelo--.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente a través de sus canales de difusión, las llamas se originaron por tormenta eléctrica a las 21.25 hora y se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes", a las 22.22 horas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) decidió a última hora de la noche confinar a los diez vecinos de la localidad de Cela, aunque, no existía peligro para la población después de haber trabajado con fuego técnico.

El riesgo se superó y por la noche ha estado trabajando en la zona tres cuadrillas de tierra, dos autobombas y tres buldócer, dos agentes medioambientales y un técnico (permanecían en las labores nocturnas de extinción 50 personas).

En León, hasta ahora --9.00 horas-- la provincia más afectada por la llamas, permanecen activos a estas horas ocho incendios. Por gravedad, el de Pradela se encuentra en IGR 2; hay un IGR 1 en Congosto y se encuentran en IGR 0 Tejedo de Ancares, Burbia y Ribota de Sajambre. En este nivel, pero ya estabilizados están San Vicente, Vega de Valcárcel y Paradasolana, según refleja la página de la Junta.