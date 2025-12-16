Confirmada la condena de 25 años de prisión a un varón por agredir sexualmente a sus dos nietas menores

SALAMANCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de 12 años, 6 meses y 1 día por cada delito continuado de agresión sexual de un hombre a sus dos nietas menores de edad y que ha sido dictada inicialmente por la Audiencia Provincial de Salamanca.

El TSJ ha rechazado de este modo los argumentos de la defensa ya que ha considerado que no hubo vulneración de la presunción de inocencia, y que los testimonios de las víctimas, junto con los informes psicológicos, han constituido prueba de cargo suficiente y eficaz.

El TSJ ha rechazado los argumentos de la defensa sobre supuestos errores en la valoración de la prueba y ha subrayado la credibilidad de los relatos de las menores, corroborados por periciales que acreditan el grave impacto psicológico (trastorno por estrés postraumático complejo) en ambas.

Las menores habían declarado que, en varias ocasiones, su abuelo les ha sentado en su regazo, donde les ha metido la mano por debajo de su ropa interior, les ha tocado la zona genital y les ha introducido los dedos en la vagina.

Una de las menores, además, ha indicado que, en otra ocasión, el acusado se ha acostado junto a ella, se ha bajado el pantalón y el calzoncillo y le ha cogido la mano para ponerla sobre su pene y moverla de arriba abajo.

Según ha apuntado la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los abusos se produjeron entre 2011 y 2017, durante las estancias de las niñas en la vivienda del abuelo.

Las agresiones han comenzado cuando las menores tenían alrededor de 8 años y se han prolongado durante varios años.

El tribunal ha destacado que el acusado se ha valido de la relación de confianza y vulnerabilidad derivada de su condición de abuelo.

Además de los 25 años de prisión, la sentencia también condena al hombre a la prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 250 metros de su domicilio o lugares que frecuenten, así como a indemnizar con 15.000 euros a cada una de las víctimas.