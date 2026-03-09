Confirman los 30,5 años de prisión para los hermanos que violaron y secuestraron a una mujer en Autilla (Palencia)

PALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia que condenó a dos hermanos a penas que suman más de 30 años de prisión por delitos de agresión sexual, detención ilegal, robo con violencia y estafa, entre otros.

El tribunal ha desestimado los recursos de apelación de las defensas, que cuestionaban la validez del testimonio de la víctima tras su retractación en el juicio oral, según refleja el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos ratificados por la Sala ocurrieron en marzo de 2024, cuando uno de los dos hermanos encausados citó a la víctima en una vivienda de Autilla del Pino (Palencia) tras contactar con ella por redes sociales. Según el relato probado, el condenado la penetró vaginalmente de forma violenta pese a su negativa.

Al día siguiente, obligó de nuevo a la mujer a mantener relaciones sexuales y contactó con su hermano para que se uniera a ellos en el domicilio. Una vez juntos, ambos hermanos sometieron a la víctima a actos vejatorios y denigrantes, obligándola a adoptar posturas sexuales mientras la amenazaban con un cuchillo y una motosierra.

Asimismo, le sustrajeron cerca de 850 euros a través de la aplicación Bizum y la trasladaron a un gallinero anejo, donde quedó atada y amordazada bajo la advertencia de que sufriría un "secuestro exprés". La mujer logró zafarse de las cuerdas y escapar saltando un muro hasta llegar a una residencia de ancianos cercana para pedir auxilio.

Tras abandonar a la víctima, los dos hermanos se desplazaron en taxi a varios clubes de alterne sin abonar las carreras y sustrajeron un vehículo con el que sufrieron un accidente. Al ser interceptados por la Guardia Civil, el principal encausado se negó a realizar la prueba de alcoholemia.

Por todo ello, uno de los hermanos ha sido condenado a ocho años por agresión sexual, cinco por detención ilegal y tres años y medio por robo, además de otras penas por integridad moral y delitos viales. El otro, por su parte, ha recibido penas de tres años y medio por agresión sexual vejatoria y cinco años por detención ilegal, entre otras.

El TSJCyL ha rechazado los argumentos de la defensa sobre la falta de persistencia en la incriminación, al señalar que el cambio de versión de la víctima en el plenario -donde llegó a afirmar que mantenía una relación sentimental con el agresor- no invalida su denuncia inicial.

Los magistrados han otorgado plena validez a la declaración prestada en sede policial, al estar corroborada por informes médicos que describían un estado de pánico y por el testimonio de los agentes y el testigo que la auxilió. Asimismo, la sala ha descartado aplicar la atenuante de embriaguez al no existir prueba de que las facultades de los acusados estuvieran anuladas al tiempo de los hechos.