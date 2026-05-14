Congreso RestauraRíos alcanza las 450 inscripciones y los 170 ponentes que abordará en Soria la restauración fluvial

SORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026, que se celebrará en Soria del 10 al 12 de junio, cuenta con 450 inscripciones y 170 ponentes en unas jornadas que abordarán a restauración de los ríos.

Los ponentes y participantes estarán distribuidos en sesiones plenarias, mesas redondas, sesiones paralelas y formatos dinámicos 'River Pitch', en los que se presentarán experiencias, investigaciones y proyectos innovadores vinculados a la recuperación de ríos y ecosistemas fluviales.

El Congreso está organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

Entre los temas centrales que darán contenido a los tres días del programa, destacan la restauración de ecosistemas fluviales o la recuperación de la conectividad de los ríos, según han informado desde la CHD.

También se abordará la gestión del riesgo de inundaciones, las soluciones basadas en la naturaleza, la gobernanza colaborativa, la educación ambiental y la participación ciudadana.

PONENCIAS Y DEBATES

El programa incluye conferencias internacionales y mesas especializadas sobre restauración fluvial y resiliencia climática. Entre ellas 'Re-Sponging Iberia: Creating Flood- and Drought-Resilient Landscapes', a cargo de Paul Brotherton y Aniela Stachnik; 'Rios sem Fronteiras: Que soluções para uma gestão partilhada entre Espanha e Portugal?', con Manuela Oliveira, Diana Fernandes e Irene Duque.

También '¿Para quién restauramos? Aprendizajes de la comunicación y la participación en ríos urbanos', con Antonio Figueroa, Gaizka Aranguren y María Díaz, así como 'Free-flowing rivers: metodología, evaluación y priorización', con Andrea Goltara, Cristina Buendía y Evelyn García.

Las sesiones plenarias abordarán asuntos como los retos de la restauración fluvial en entornos urbanos, la restauración ecológica de ecosistemas fluviales, la gobernanza del agua o las estrategias de educación ambiental y comunicación.

El Congreso acogerá, además, decenas de comunicaciones técnicas organizadas en sesiones paralelas centradas en seis grandes bloques temáticos. Los temas serán restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida y restauración de la estructura y función de los ecosistemas fluviales.

También experiencia de restauración mediante soluciones basadas en la naturaleza; retos de la restauración fluvial en entornos urbanos; así como estrategias de gobernanza y de educación ambiental, participación y comunicación.

Un total de 166 presentaciones abordarán cuestiones como la eliminación de barreras en ríos, la conectividad fluvial, la restauración de humedales y bosques de ribera, la modelización hidráulica.

También se hablará sobre la bioingeniería, la monitorización mediante ADN ambiental, la gestión de sedimentos, la adaptación al cambio climático o la recuperación de cauces tras episodios extremos como las DANAs.

RIVER PITCH

Uno de los espacios más dinámicos del Congreso será el formato 'River Pitch', que reunirá más de un centenar de microponencias breves sobre proyectos de restauración fluvial desarrollados en distintos territorios de España y Portugal.

Estas intervenciones permitirán compartir experiencias sobre demolición de presas y azudes, recuperación de meandros, educación ambiental, gobernanza del agua, conectividad ecológica, reservas naturales fluviales y estrategias de resiliencia frente a inundaciones.

Las distintas sesiones estarán moderadas por profesionales y especialistas de referencia en el ámbito de la restauración fluvial y la gestión ambiental.

Entre ellos, Gaizka Aranguren, Francesc Sabater, Francisco Martínez, Teresa Gil, Francisco Núñez, Rosa Gurí, Henar de Meer, Diana Fernandes, Horacio García, Anna Pedescoll, Cristina Buendía, Teresa Zuna, Askoa Ibisate y María García de la Fuente.

La base teórica del Congreso concluirá con una mesa redonda sobre "Cambio climático, riesgo de inundaciones y restauración fluvial", centrada en los desafíos futuros para la adaptación de los territorios fluviales en un contexto de creciente emergencia climática.

El último día se visitarán, por un lado, actuaciones de conectividad lateral de un tramo medio del río Ucero, rectificado y dragado en el pasado; y, por otro, el río Abión, cerca de su cabecera, en la Fuentona de Muriel, donde se eliminó un azud que daba servicio a una piscifactoría abandonada.