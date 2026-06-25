Conrado Íscar reivindica la importancia de los mayores como la "memoria viva" de la provincia

Conrado Íscar, durante su intervención en Olmedo. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado en Olmedo la importancia del papel de los mayores como "la memoria viva" de la tierra, al tiempo que ha subrayado el "compromiso" de la institución con la Federación de Asociaciones de Personas Mayores para seguir promoviendo el Envejecimiento Activo.

Íscar, junto a la alcaldesa de la villa, Myriam Martín, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la provincia, Adela Cabezas, ha inaugurado hoy la XXIII Convivencia de Personas Mayores de la provincia de Valladolid.

Durante su intervención, ha agradecido a los presentes su papel en los pueblos de la provincia, asegurando que son la "memoria", los que han levantado la provincia con su "trabajo" y, "lo que es más importante", los que siguen "dando sentido a los pueblos".

"Sin la labor de las asociaciones de mayores, muchos municipios perderían su ritmo diario, ya que organizáis las actividades, cuidáis las tradiciones y quienes, con vuestra sola presencia, hacéis que un pueblo sea un lugar donde merece la pena vivir", ha abundado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Íscar ha defendido que la tercera edad es una etapa "de nuevos aprendizajes y de aportación" a los demás, y ha señalado que la responsabilidad de la Diputación es "estar a la altura" de lo que han construido.

En este sentido, ha recordado que en 2025 la institución provincial desarrolló 101 talleres de gimnasia de mantenimiento con 1.406 personas participantes, además de diez encuentros comarcales con asociaciones de mayores en los que participaron 734 personas.

El presidente ha puesto en valor que, desde 2019, la inversión de la Diputación a través de los convenios con la Federación de Mayores asciende a 368.000 euros. Por último, ha cerrado su intervención animando a los asistentes a "seguir activos y a seguir disfrutando", "Nuestro medio rural en Valladolid es lo que es gracias a su ejemplo", ha finalizado.

CONVENIO

La Diputación de Valladolid mantiene desde 2019 un convenio de colaboración con la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Valladolid, que agrupa a 148 asociaciones de la provincia, cuatro de ellas de reciente incorporación.

A través de este acuerdo, la institución provincial financia los talleres para la mejora de la salud física y psíquica en las asociaciones federadas, en total 101 talleres y 1.406 personas participantes en 2025, los encuentros comarcales de personas mayores y jubilados, diez encuentros y 734 participantes en 2025, y las Olimpiadas de Mayores de Santovenia de Pisuerga, que en su última edición reunieron a 90 personas de seis asociaciones de la provincia.

La aportación de la Diputación a través de este convenio ha pasado de los 40.000 euros anuales con los que se inició la colaboración en 2019 hasta los 60.000 euros de este 2026, lo que eleva a 368.000 euros la inversión total realizada en estos ocho años.