La consejera de Educación garantiza la construcción de un nuevo colegio en el barrio soriano de Los Royales

Rocío Lucas (segunda por la izda) visita un colegio soriano. - EUROPA PRESS

SORIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha garantizado que la Junta de Castilla y León construirá un nuevo colegio público en el barrio de Los Royales de Soria capital, uno de los que más ha crecido en los últimos años.

Así, durante su visita este viernes al Centro de Educación Infantil y Primaria de Los Doce Linajes y al Centro Integrado de Formación Profesional de La Merced, ha señalado que en los próximos días se pedirá al Ayuntamiento de Soria la cesión de una parcela para iniciar los trámites.

"Con independencia de que no hayan salido los presupuestos de 2026 el compromiso es firme y seguimos apostando por él", ha aseverado la responsable de Educación.

Rocío Lucas no ha dado una cifra de la inversión de este futuro centro, aunque superaría los ocho millones de euros asumidos por la Junta y contará con tres líneas.

La consejera ha matizado que hay centros "tensionados en cuanto alumnos" aunque hay "vacantes para estos años" por lo que no es una "necesidad imperiosa" pero en la planificación de la Junta se ha visto necesario un colegio en esa zona que tanto está creciendo.

"Al tener incorporado los niños de 0 a 3 años en los centros educativos hace que podamos planificar con mucha más antelación que niños se incorporan al sistema de Infantil y Primaria, lo que ha hecho que desde la consejería se vea la necesidad de construir dicho centro en Los Royales", ha precisado Lucas.

RESPUESTA DEL ALCALDE

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital puso a disposición de la Junta en junio de 2018 el suelo público para la construcción del nuevo Colegio de Los Royales.

Tras la Junta de Gobierno Local, Martínez ha señalado que en anuncio de Lucas no es más que un "acto electoral antes de que les echen de la Junta de Castilla y León".

"Han tenido siete años desde que les pusimos a disposición el suelo para los Royales para poder hacer el mínimo avance", ha señalado el regidor soriano.