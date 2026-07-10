La consejera de Medio Ambiente de CyL llama a la "máxima colaboración" de las administraciones en grandes incendios

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María González Corral, junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha trasladado "todo" el apoyo del Gobierno autonómico y "toda la colaboración posible" a la Junta de Andalucía, como así ha hecho en conversación telefónica con el consejero de Emergencias andaluz, y ha reclamado que en "grandes incendios" como el que afecta a la zona de Los Gallardos y Bédar, en Almería, las administraciones deben prestar "la máxima colaboración".

Así lo ha señalado González Corral este viernes, después de conocerse que un total de once personas ha fallecido y otras 19 se encuentran desaparecidas como consecuencia del incendio que se declaró este jueves en la provincia almeriense.

Además de dar el pésame a "todos los familiares y amigos", la consejera castellanoyleonesa ha querido trasladar "toda" la solidaridad, el apoyo por el "suceso trágico" provocado por un incendio forestal y "toda la colaboración posible" con la comunidad autónoma, "con sus dispositivos".

Esta misma mañana, ha señalado, el director general de Prevención Y Extinción de Incendios se ha puesto en contacto con la Administración andaluza, mientras que ella se ha comunicado "por mensaje" también con el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

En esa conversación le ha trasladado que para "cualquier cosa" la Junta de Castilla y León está para ayudarles, porque ha defendido que "entre todas las administraciones ante situaciones como estas necesitamos una máxima colaboración".

En este sentido, ha apuntado que este viernes medios de la Junta de Castilla y León colabora en un incendio en La Rioja, como ha hecho recientemente en Aragón y en Portugal. "Entiendo que si también nosotros necesitamos ayuda, las distintas administraciones colaborarán con nosotros", ha apostillado.

MEDIOS DEL MINISTERIO.

González Corral ha incidido en la importancia de trabajar "de manera unida" en la extinción de incendios y también ha recordado al Ministerio de Transición Ecológica que "ponga aquellos medios a los que se ha comprometido".

Por otro lado, ha querido "poner en valor" el "gran patrimonio forestal" con el que cuenta Castilla y León, "la comunidad autónoma que más hectáreas tiene con más de 2 millones de hectáreas de terreno forestal", lo que, en su opinión, "hace que evidentemente todas las administraciones tengamos que colaborar y trabajar para preservar ese patrimonio forestal y mantenerlo para que lo puedan disfrutar todos".

Ante la pregunta sobre las gestiones de las evacuaciones de población en incendios, la consejera no se ha pronunciado sobre el caso concreto de Almería, pero ha subrayado la importancia de la "formación e información" a la ciudadanía.

"Todos tenemos que ser conscientes tanto en las labores de prevención como en las labores de extinción, porque lo mejor es abordar esto desde el minuto cero y el minuto cero es las medidas de prevención", ha reflexionado, por lo que ha garantizado que la Junta de Castilla y León trabajará "muy activamente en dar ese tipo de formación y de información a la ciudadanía para abordar no solo la extinción en un caso como el que ha ocurrido ahora, sino también las labores de prevención".

También ha aprovechado para agradecer la labor "que hacen todos los cuerpos y fuerzas de seguridad" que se desplazan a estas situaciones y todos los empleados de las distintas administraciones, como Protección Civil, Guardia Civil, servicios de extinción de incendios..."para poder en este caso evacuar a la población como viene ocurriendo" en situaciones de este tipo.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que acompañaba a la consejera en una visita a la central de la Red de Calor Valladolid Oeste, se ha sumado a la solidaridad y pesar con el "trágico accidente" provocado por el incendio forestal en la provincia de Almería y ha trasladado también el "pésame y el sentimiento" a todos los familiares de los fallecidos.