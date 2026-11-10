La consejería de Cultura y Digifarma firman un convenio por 17.000 euros para apoyar a la OSCyL Joven

Firma del convenio. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, y el CEO de Digifarma, Juan Carlos Álvarez, han firmado este martes un convenio para apoyar la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven (OSCyL Joven), con un programa que incluye una aportación económica de 17.000 euros.

De ese total, 15.000 euros se destinarán al desarrollo de las actividades artísticas, formativas y sociales del programa, mientras que los 2.000 euros restantes permitirán poner en marcha el nuevo Premio Digifarma al Talento Joven.

Este nuevo programa de la OSCyL Joven es un voluntariado cultural que promueve la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para mezclar la formación musical avanzada, desarrollo artístico y actividades de carácter social.

La OSCyL Joven se articula al amparo de la Ley de Voluntariado de la Comunidad, que ofrece a sus participantes una experiencia de formación orquestal de alto nivel vinculada al servicio de Castilla y León.

El programa incorpora actuaciones en centros sociosanitarios, residencias en personas mayores, centros educativos y proyectos de mediación cultural, acercando la música clásica a colectivos que tienen dificultad para acercarse a la oferta cultural y contribuir con la cohesión social a través de la música.

Junto con la formación musical, el programa ha contado con acciones orientadas a la empleabilidad, emprendimiento, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y bienestar personal, para que, de esta manera, se pueda proporcionar a los jóvenes intérpretes herramientas complementarias para afrontar los desafíos de la profesión musical.

La colaboración del sector privado constituye un pilar importante para fortalecer el desarrollo de las iniciativas culturales y ampliar sus posibilidades de actuación por lo que, en este sentido, el mecenazgo y la participación del tejido empresarial en la cultura constituyen ámbitos de trabajo de la consejería, con especial atención a la cooperación entre instituciones y empresas y a la sostenibilidad de los proyectos culturales.