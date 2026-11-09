Consejería de Industria, Universidades y Empleo se une al Patronato de FuesCyL, que tendrá 11,26 millones de presupuesto

Reunión del Patronato de FuesCyL este lunes, 9 de noviembre de 2026. - JCYL

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio se ha incorporado al Patronato de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FuesCyL), institución que contará con 11,26 millones de euros en 2027.

El consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho Sanz, se ha unido como nuevos patronos en la reunión de su Patronato celebrada este lunes, 9 de noviembre, en Valladolid bajo la presidencia de la consejera de Educación, María del Valle Ares.

Esta incorporación impulsará la colaboración entre ambas Consejerías, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la sesión aborda la renovación de los órganos de gobierno y dirección de la Fundación, con el nombramiento de la secretaria general de la Consejería de Educación, Sara de la Viuda, como vicepresidenta del Patronato y directora de FuesCyL.

Asimismo, el Patronato ha tratado la incorporación de nuevos miembros tras los últimos cambios en la estructura directiva de la Consejería de Educación.

UOtro de los asuntos incluidos en el orden del día es la aprobación, si procede, del presupuesto de FuesCyL para 2027, que asciende a 11,26 millones de euros, unas cuentas que contemplan una aportación de 8.535.244 euros de la Consejería de Educación y otra de 1.135.380 euros de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. En conjunto, ambas consejerías prevén destinar 9.670.624 euros a la financiación de la actividad de la Fundación.

La Fundación es titular de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de las escuelas profesionales de Danza de Castilla y León de Burgos y Valladolid, donde se imparten las enseñanzas superiores de Arte Dramático y las enseñanzas elementales y profesionales de Danza, que durante el curso 2026-2027 cumplen veinte años de implantación en Castilla y León.

Su actividad incluye también funciones de apoyo técnico en ciencia y tecnología, así como las labores de asesoramiento que realiza la oficina económica del sistema universitario de Castilla y León.

El Patronato examina, además, el informe de actividades de la Fundación, dentro de las funciones de gobierno y seguimiento de la entidad.