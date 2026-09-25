El consejero de Sanidad se compromete a aprobar el decreto del complemento para los sábados a fin de año, según CCOO

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se ha comprometido a aprobar a finales de este año el decreto sobre el complemento de atención continuada en sábados a todas las categorías profesionales del sistema sanitario público de Castilla y León. El pago incluirá, además, el abono retroactivo correspondiente al año 2024, el cual se hará efectivo a partir del 1 de enero.

Así lo ha confirmado Vázquez durante una reunión oficiosa con una delegación de la Federación de Sanidad de CCOO Soria, celebrada en el marco de su visita al Hospital Santa Bárbara acompañando al Rey Felipe VI. En el encuentro, el secretario general de la federación, Pedro Ortega, ha trasladado diversas reivindicaciones autonómicas y locales que se han traducido en compromisos por parte de la Consejería, según el comunicado de dicho sindicato recogido por Europa Press.

Actualmente, el complemento en cuestión solo lo perciben las categorías de enfermería, enfermería especialista y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Con la entrada en vigor de la norma, la medida se extenderá a todo el personal de los subgrupos A2, C1, C2 y agrupaciones profesionales, entre los que figuran fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos sanitarios, trabajadores sociales, administrativos, celadores y operarios de servicios.

En la misma reunión, la representación sindical ha expresado su queja por la escasa calidad de la comida destinada a los sanitarios en guardia de centros de salud, emergencias y ambulancias. Ortega ha calificado de "poco saludables, insípidos y de escasa calidad" los menús actuales y ha propuesto que estos profesionales puedan comer en establecimientos cercanos. El consejero ha explicado las dificultades tributarias para modificar el modelo, aunque se ha comprometido a estudiarlo.

CCOO ha planteado cuestiones relativas al complejo hospitalario soriano, entre ellas el futuro del Hospital Virgen del Mirón, sobre el cual el consejero ha garantizado su continuidad en servicio. Asimismo, el sindicato ha expuesto el problema del encadenamiento de contratos temporales que supera el límite legal de 18 meses en un periodo de 24 meses en el Hospital Santa Bárbara, ante lo que Vázquez ha solicitado el traslado de los casos concretos para resolverlos conforme a la ley.