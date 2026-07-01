El Consejo de Enfermería de CyL urge crear otras 1.257 plazas para alcanzar la media de la UE

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León necesita 1.257 enfermeras y enfermeros más para alcanzar la media de la Unión Europea, según el análisis de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre profesionales sanitarios colegiados y referidos a los ratios de enfermería.

La Comunidad cuenta con 18.372 profesionales de Enfermería colegiadas no jubiladas, lo que supone una ratio de 7,60 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Este dato sitúa a Castilla y León como la cuarta comunidad autónoma con mejor ratio de España, pero todavía por debajo de la media europea, situada en 8,12 profesionales por cada 1.000 habitantes.

El presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha analizado estas cifras con "preocupación", al considerar que "la posición relativa de la comunidad no puede ocultar una realidad evidente: faltan profesionales de enfermería y existen diferencias territoriales muy acusadas entre provincias, como es el caso de la provincia de Segovia".

"Que nuestra región figure entre las comunidades con mejor ratio no debe llevarnos a la complacencia. Seguimos por debajo de la media europea y, además, hay provincias que presentan una situación especialmente delicada. La falta de enfermeras tiene consecuencias directas sobre la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la atención a la cronicidad y la continuidad de los cuidados", ha señalado Ruiz, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

SEGOVIA NO ALCANZA LA MEDIA NACIONAL

Los datos muestran fuertes contrastes dentro de Castilla y León. Soria, con una ratio de 8,69 enfermeras por cada 1.000 habitantes, es la provincia con mejor dato de la Comunidad y supera la media europea. También Salamanca, con 8, 62 se sitúa por encima de los principales indicadores europeos.

Por el contrario, se encuentra Segovia con una ratio de 5,75 por debajo incluso de la media nacional de profesionales no jubilados, situada en 6,45. Esta provincia necesitaría 380 enfermeras más para alcanzar la media de la Unión Europea. También presentan déficit respecto a la media europea provincias como Burgos, que necesitaría 282 profesionales más; Valladolid, 213; Ávila, 173; León, 171; Palencia, 147 y Zamora, 114 enfermeras.

A este escenario se suma la dificultad recurrente para cubrir vacantes durante los meses de verano, cuando muchas profesionales disfrutan de su descanso y no hay suficientes sustituciones disponibles. Según Enrique Ruiz, "las enfermeras, como cualquier otro trabajador, merecen disfrutar de unas vacaciones y la incorporación de las recién egresadas no da para cubrir toda la demanda". "En estas circunstancias, resulta cada vez más difícil garantizar la continuidad asistencial durante el verano. Faltan efectivos, y faltan incentivos para atraer y retener talento. Si partimos de un déficit estructural y sabemos que se avecinan jubilaciones masivas, no podemos seguir improvisando con soluciones temporales", ha resaltado el presidente del Consejo.

El organismo que representa a más de 18.500 enfermeras y enfermeros en la región sostiene como en otros países europeos, que también tienen déficit de enfermeras y ofrecen mejores condiciones sociolaborales, fomentan el éxodo de enfermeras y provocando todavía una mayor fuga de profesionales.

PETICIONES AL CONSEJERO DE SANIDAD

Por último, Enrique Ruiz ha recordado que la institución que preside ha solicitado una reunión con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para abordar, entre otros asuntos, la situación de las ratios y posible líneas de actuación. Un encuentro donde también reclamarán del titular de Sanidad que ponga en marcha estrategias comunes que logren la instauración de la figura de la enfermería escolar en todos los centros educativos, como ya existe en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Ceuta y Melilla.

Para Ruiz esta toma de contacto deberá servir además, "para analizar el borrador del decreto de la Junta que desarrolla la Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial". "Es incomprensible que se excluya del diálogo a una profesión esencial en la atención sanitaria de las personas mayores y dependientes, especialmente cuando el citado decreto afecta de manera directa a la organización y cobertura de los cuidados en los centros residenciales", ha dicho el titular del Consejo de Enfermería.