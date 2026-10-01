Consejo.Carriedo reconoce problemas de demanda en la automoción pero confía en el "liderazgo" de Renault y su compromiso

Carriedo reconoce problemas de demanda en la automoción pero confía en el "liderazgo" de Renault y su compromiso. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el sector productivo de la automoción atraviesa dificultades de demanda en el ámbito de la Unión Europea debido al aumento de aranceles, el proteccionismo y los conflictos internacionales, si bien ha lanzado un mensaje de confianza amparado en la posición de "liderazgo" de Renault en el sector y su compromiso con la Comunidad.

Fernández Carriedo, al término del Consejo de Gobierno de este jueves, ha remarcado "la fortuna" de contar en la Comunidad con una empresa líder como Renault, cuyos planes industriales están recientemente aprobados y presentados en colaboración con el Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha recordado que la firma automovilística mantiene el compromiso de desarrollar e incorporar cinco nuevos vehículos en los próximos años.

El portavoz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha valorado que Renault cuenta con un claro proyecto de futuro, inversiones en marcha y confianza en la capacidad productiva regional. Igualmente, ha recalcado que el sector industrial de Castilla y León está acostumbrado a competir con éxito en los mercados internacionales ofreciendo productos de alta calidad a buen precio.

Con respecto a la industria auxiliar, el consejero ha recordado que las empresas de la región no producen únicamente para una sola marca, sino para el conjunto del sector nacional. Por ello, ha situado a Castilla y León a la cabeza de la automoción en España, "en la punta del compás", gracias a su capacidad de suministro a plantas cercanas como las de Stellantis, Volkswagen o Mercedes. "Estas empresas pues pueden suministrar también a otros productores en el arco del Mediterráneo y en Portugal, donde hay empresas fabricantes finales donde pueden participar", ha matizado.

"Nos vamos a jugar mucho en los próximos años dependiendo de nuestra capacidad de competir, de que tengamos claro que en los mercados internacionales la competencia es feroz y que nosotros tendremos presencia y futuro si nuestros productos compiten. Castilla y León está acostumbrada a competir y está acostumbrada a competir con éxito, a tener productos de buena calidad a buen precio", se ha felicitado el político del PP.

El consejero ha destacado igualmente que la Junta mantiene una estrecha y relevante colaboración con el clúster FACYL, foro principal de la industria del automóvil a nivel autonómico. Aunque ha reconocido que existe preocupación por el contexto de depresión de la demanda, ha reiterado un mensaje de confianza fundamentado en los altos niveles de competitividad y en las inversiones aseguradas para los próximos años.