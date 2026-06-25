Se contiene el avance de la mayoría de fuegos en León y la previsión meteorológica es favorable

Incendio en Congosto (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El intenso trabajo realizado durante toda la jornada de este jueves ha permitido contener el avance de la mayor parte de los incendios de la provincia de León y la previsión meteorológica para las próximas horas es favorable.

Así lo ha expresado el portavoz técnico del Centro Provincial de Mando de León, José Carlos García López, que ha precisado que se mantienen cuatro incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 principalmente por el tiempo que va a ser necesario para su estabilización y control. Son los fuegos de Congosto, Sotelo (Trabadelo), Vega de Valcarce (Villafranca del Bierzo) y San Vicente, todos ellos en la comarca leonesa de El Bierzo.

Los incendios activos afectan principalmente a monte bajo en zonas de difícil acceso, lo que dificulta las labores de extinción y en estos momentos su evolución no es desfavorable. Las próximas horas, con la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad relativa, determinarán el trabajo que será necesario durante toda la noche.

El resto de incendios se mantienen activos, aunque ha mejorado su estado con respecto al mediodía. Con diferencias entre ellos, en general avanzan hacia su estabilización y han afectado principalmente a zonas de pasto y matorral de alta montaña. "No podemos descuidar la vigilancia a través de los supuestos de vigilancia o de los agentes medioambientales", ha apuntado.