Continúan las actividades de 'Expositivos 26' en el Palacín (León) con un taller de poesía visual el 21 de noviembre

Cartel del taller de poesía visual para niños que tendrá lugar en El Palacín de León el 21 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actividades en el marco de la muestra 'Expositivos 26' que acoge el Palacín de León continuarán el próximo 21 de noviembre de 11.00 a 14.00 horas con un taller de poesía visual para niños que complementa la exposición 'La presencia de lo incierto', del leonés Fernando Rodríguez.

El taller está planteado para potenciar la creatividad y la mirada artística de los niños desde el mundo de la fotografía conceptual y la fotografía de objetos, de forma divertida y accesible. A través de juegos visuales, ejercicios prácticos, retos visuales y desafíos fotográficos aprenderán a contar historias con imágenes y explorarán cómo un objeto puede transmitir emociones, ideas o mensajes cuando se ubica en un contexto especial.

La actividad fomentará la observación, la imaginación y la expresión personal y permitirá que cada participante cree su propia serie fotográfica, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La experiencia combina arte, juego y aprendizaje y transmitirá a los menores la idea de que la fotografía no solo captura lo que se ve, sino también lo que se siente y se piensa.

La inscripción ya está abierta a través del correo electrónico info@imaginaleon.com o del teléfono 630209026. Está dirigido a niños y niñas de entre ocho y trece años y no está permitido repetir taller.