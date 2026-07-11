Continúan en gravedad 1 los incendios forestales de Caboalles de Arriba (León) y El Barraco (Ávila)

Imagen de miembros de operativo de incendios en El Barraco (Ávila) - JCYL

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales declarados el pasado martes en Caboalles de Arriba (León) y ayer en El Barraco (Ávila) continúan en Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) a última hora de la tarde de este sábado, 11 de julio, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En concreto, en el incendio de Caboalles, originado por rayos, se mantiene un operativo formado por más de una decena de medios, entre ellos un agente medioambiental, cinco cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, dos brigadas ELIF/BRIF y un medio aéreo.

Por su parte, en el fuego de El Barraco, cuyas causas de origen se investigan, trabaja un operativo en el que participan 27 medios aéreos y terrestres. Se trata de un técnico, cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, siete autobombas, tres brigadas ELIF/BRIF y dos medios aéreos.