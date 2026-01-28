Continúan en nivel rojo el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y el Cea en Sahagún (León)

Gráfico difundido por la CHD con las estaciones con avisos en la mañana de este miércoles, 28 de enero - CHD

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que hay activos seis avisos hidrológicos en la cuenca, entre ellos el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y el Cea en Sahagún (León) que se mantienen en nivel rojo.

Además, el río Huebra está en nivel naranja a su paso por Saucelle, en la provincia de Salamanca, según datos de la CHD de las 20.25 horas recogidos por Europa Press.

De igual forma, se encuentra en nivel amarillo el río Arlanza en Peral de Arlanza (Burgos); el Duero a su paso por Saucelle (Salamanca) y el Pisuerga en Cordovilla (Palencia).