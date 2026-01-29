La contratación en la hosterería crece un 2,2% en Castilla y León durante 2025

Datos del informe. - RANDSTAD

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cerró el último año con un incremento de la contratación en el sector de la hostelería del 2,2 por ciento, hasta superar las 59.904 firmas, según un análisis de Randstad elaborado a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Desde el punto de vista territorial, la contratación en hostelería en Castilla y León presentó comportamientos "desiguales" en las diferentes provincias, según recoge un comunicado del que se hace eco Europa Press.

Salamanca destacó como uno de los "principales motores" del crecimiento, con 12.442 contratos, un 14,7 por ciento más que el año anterior; seguida de Palencia, que registró el mayor incremento porcentual de la comunidad, con un 15,7 por ciento, hasta alcanzar los 2.623 contratos; también León mostró una evolución positiva, con 10.721 firmas, un 3 por ciento más; al igual que Ávila, que aumentó su contratación un 3,2 por ciento, hasta las 4.118.

En contraste, Burgos y Soria registraron "descensos significativos", del 9,6 y 8,1 por ciento, respectivamente; mientras que Valladolid, pese a mantenerse como una de las provincias con mayor volumen de contratación, con 10.829 contratos, experimentó una leve caída del 1,5 por ciento; por su parte, Segovia mantuvo una evolución estable, con un ligero crecimiento del 2,5 por ciento, y Zamora cerró el año prácticamente en línea con el ejercicio anterior, con un aumento del 0,3 por ciento.

Este comportamiento sitúa a Castilla y León entre las comunidades autónomas que lograron aumentar la contratación en hostelería durante el último año, junto a Asturias (6,1 por ciento), Aragón (5,5 por ciento), La Rioja (2,3 por ciento) y Cantabria (2,2 por ciento) como las más destacadas.

En el extremo opuesto, varias de las regiones que habían registrado fuertes incrementos en ejercicios anteriores presentaron descensos en la contratación.

Es el caso de Baleares -4,4 por ciento; Cataluña -4,3 por ciento o la Comunidad de Madrid -5,5 por ciento; Andalucía, por su parte, experimentó una caída más moderada -1,4 por ciento; mientras que Extremadura fue la región con el mayor retroceso -6,6 por ciento.

El director regional de la zona Norte de Trabajo Temporal de Randstad, Jesús Fernández, sostien que la hostelería atraviesa una "fase de transformación", marcada por una "intensa" regularización laboral que se desplaza la economía informal mediante la contratación directa, añade también que a pesar de que el volumen de nuevas contrataciones muestra un "ligero ajuste" respecto a 2024, el sector se mueve en "cifras récord" de ocupación.

A nivel nacional, la contratación en el sector de la hostelería descendió un 1,5 por ciento en el último año respecto a 2024 y el número de contratos pasó de 254.515 a 251.075, lo que supone 3.440 firmas menos, según el análisis de Randstad con datos del SEPE.