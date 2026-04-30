Contratados 12.500 resonancias magnéticas y ecografías de pacientes del Clínico de Valladolid

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.056.100 euros para la contratación de 12.500 procedimientos diagnósticos mediante resonancia magnética y ecografías para pacientes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En concreto, se han contratado 4.500 resonancias magnéticas y 8.000 ecografías con el objetivo de cubrir la gran demanda de realización de las pruebas diagnósticas para los pacientes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y evitar así las listas de espera, detalla la Junta a través de un comunicado.