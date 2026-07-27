Controlado el incendio de Rábano de Aliste (Zamora) que llegó a IGR-2 y ha calcinado 168 hectáreas

La zona afectada por el incendio de Rábano de Aliste el pasado jueves 23 de julio. - JCYL

RÁBANO DE ALISTE (ZAMORA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado este lunes el incendio que afecta al municipio zamorano de Rábano de Aliste desde el pasado 22 de julio y que ha calcinado 167,9 hectáreas de superficie, según los datos provisionales de perimetración.

El fuego se originó a las 19.34 horas del pasado 22 de julio, el mismo día que comenzó el de Burgohondo (Ávila), al que se considera ya por parte del Miteco el incendio más grande de la historia de España desde que hay datos.

En Rábano de Aliste la situación se agravó en la noche de ese 22 de julio, cuando se declaró el índice de gravedad potencial 2 (IGR-2) ante la posibilidad de que pudiera suponer una "amenaza seria" a poblaciones y de hecho se llegó a confinar la población zamorana.

En la mañana del 23 de julio las condiciones mejoraron y ya se rebajó a IGR-1, antes de quedar en IGR-0 en la noche de ese día.

La Junta lo ha dado por controlado a las 10.30 horas de este lunes, después de haber calcinado 167,9 hectáreas de superficie arbolada.