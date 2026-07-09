Controlado, aunque todavía con humo, el incendio en el vertedero de Valladolid

Situación en la mañana de este jueves del incendio en el vertedero de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró a las 21.12 horas de este miércoles en el vertedero de residuos de Valladolid ha quedado controlado en la mañana de este jueves, según datos de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de la ciudad.

Como ha explicado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Alejandro García Pellitero, en declaraciones recogidas por Europa Press, el incendio "ya está controlado" después del trabajo de las dotaciones de extinción "durante toda la noche", con presencia de Bomberos, y de personal de la propia UTE que gestiona la concesión del centro, que ha apoyado con maquinaria.

Desde primera hora de este jueves se realizan tareas de tapado de la basura con tierra, que trasladan camiones y que una retroexcavadora esparce para que sea más fácil acabar de sofocar el incendio, que ya no presenta llamas, pero todavía "en el interior de esa masa de basura sigue habiendo una combustión que hay que extinguir completamente".

La información oficial de la web de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Inforcyl, es que el incendio se encuentra controlado desde las 10.30 horas de este jueves y que han ardido apenas 100 metros cuadrados de superficie.

García Pellitero ha explicado que el incendio comenzó "de manera fortuita" y ha destacado que no se ha producido "desgracia personal" alguna. Ha recordado que es algo relativamente habitual en verano y así ha señalado que hace "15 días" hubo un incendio similar en el vertedero de Salamanca.