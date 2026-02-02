Convalidado el Decreto para la subida salarial a los empleados públicos con críticas de la oposición a las formas

Carriedo defiende en la Diputación Permanente el Decreto para la subida salarial de los empleados públicos - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente de las Cortes ha convalidado este lunes en votación a mano alzada y por unanimidad el Decreto-Ley de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba el incremento salarial para los años 2025 y 2026 para todo el personal público de la Comunidad Autónoma por un importe global de 403 millones de euros.

Esta subida salarial incluye al personal de las universidades públicas y de los colegios concertados, derivado de los acuerdos de analogía retributiva en los conciertos educativos, y se desglosa entre 340 millones en el capítulo I (gastos de personal) y otros 63 en el capítulo IV (transferencias corrientes).

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que el Decreto-Ley de 18 de diciembre de 2025 da "respuesta inmediata" a la normativa básica aprobada por el Gobierno de la nación mediante al Real Decreto-Ley de 2 de diciembre, como han evidenciado los grupos en la oposición que han tachado la norma de "migajas", según el PSOE; de "treta y farsa", para Vox, y de "timorata" para UPL.

Fernández Carriedo ha aclarado que el Decreto-Ley sometido a votación este lunes se centra "exclusivamente" en el contenido que indica su nombre, "sin aprovechar la ocasión para incluir otras cuestiones de diferente naturaleza que puedan abrir desaveniencias entre los grupos parlamentarios", en alusión al 'Decreto ómnibus' del Gobierno de la nación, como ha criticado también el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, que ha ironizado sobre el "popurrí" de temas incluidos por el Ejecutivo central.

"Nosotros siempre diremos que sí a todo lo que sea bueno para Castilla y León; nosotros no somos como ustedes --el PP--", ha respondido por su parte la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha reivindicado que la subida salarial para los empleados públicos de Castilla y León se ha realizado "gracias a las políticas nacionales del Gobierno de España "y no gracias a ustedes --la Junta--", ha apostillado.

La socialista ha reivindicado el trabajo de los empleados públicos, a los que se ha referido como "la verdadera marca España", y ha acusado al Partido Popular de "llevar años intentando privatizar y vender" el sistema público.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha centrado sus críticas a la forma elegida por la Junta para tramitar el incremento salarial, un Decreto-Ley "por la puerta de atrás" y "apenas a un mes de las elecciones", por lo que ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de copiar "el modelo de Sánchez" del Real Decreto frente al "modelo del acuerdo".

"¿Esta es la estabilidad que pretende el señor Mañueco para Castilla y León en un futuro? ¿Traer decretos leyes a las diputaciones permanentes o llegar a acuerdos en vez de romper las propuestas de la oposición?", ha preguntado Hierro que ha advertido además de la falta de transparencia de la norma por parte de un PP que "se cree con derecho de pernada".

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria 'Ya', el portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, ha considerado se trata de una subida salarial "timorata" y "sin ambición" y de un "quiero y no puedo" que ve "muy, muy mejorable" y ha concluido que la tramitación vía decreto ley responde a una manera de hacer política basada en "la debilidad de una minoría", en referencia expresa a la situación de los gobiernos central y autonómico.

"Si usted hubiera querido reconocer ese trabajo --de los empleados públicos--, podría haber ido más allá y podría haber planteado complementos salariales que mejoraran también las condiciones de los empleados públicos; si usted no lo hace es porque lo reconoce, pero lo reconoce de boquilla", ha concluido.