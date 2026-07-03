'Convergentes' reúne en julio las obras de 13 artistas abulenses en el Palacio de Los Verdugo de Ávila

Exposición 'Convergentes' en el Palacio de Los Verdugo, en Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trece artistas abulenses exponen este mes en el Palacio de Los Verdugo de Ávila bajo el título de 'Convergentes', muestra en la que ponen en común sus técnicas y estilos para configurar una exposición que se puede ver hasta el 8 de agosto.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, ha visitado esta muestra que ocupa tanto la galería superior como la inferior del palacio y que supone una continuación de la exposición que se pudo ver, con el mismo título, hace dos años en el Episcopio, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Con el objetivo de ir sumando proyectos y ecléctica desde el punto de vista de técnicas, estilos y temas, la muestra abarca pinturas que van desde el expresionismo abstracto hasta casi el hiperrealismo, pasando por la escultura y formatos diferentes, de modo que se persigue llamar la atención sobre el trabajo en continua evolución que supone este proyecto que sus autores han calificado de "vivo".

Beba Fernández-Mellado Gil, Jonatan Gómez de San Juan, Asunción de Álvaro, Francisco Menduiña, Juan Martín Enciar, Fernanda Fuentes, Paco Sanchidrián, Fran Galán, Gloria Pérez Barroso, José Antonio Elvira, Miguel Ángel Huete, Fernando García Almeida y Néstor Ortiz son los autores que dan vida a esta exposición que se puede visitar hasta el 8 de agosto, con entrada libre.

El horario de la exposición en el Palacio de Los Verdugo es de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos y festivos estará abierta de 10.00 a 14.00 horas.