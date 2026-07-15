Convocadas tres plazas de personal sanitario para la Comandacia de la Guardia Civil de Soria

SORIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha convocado tres plazas de personal laboral fijo para la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, concretamente para las especialidades de Medicina, Psicología y Enfermería.

La convocatoria incluye dos plazas por el turno de acceso libre, una de Psicología y otra de Enfermería, y una plaza de Medicina por promoción interna.

Para participar es necesario disponer de una licenciatura o un grado en Psicología acompañado de un máster oficial.

La segunda plaza de acceso libre corresponde a Enfermería y se encuadra en el grupo profesional M2. Las personas aspirantes deberán estar en posesión de una diplomatura o un grado en Enfermería, o de una titulación académica y profesional equivalente que habilite para ejercer la profesión.

La tercera plaza sanitaria corresponde al grupo profesional M3 y a la especialidad de Medicina. Su destino será igualmente la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, aunque en este caso se incluye en el turno de promoción interna.

Para participar se requiere una licenciatura o un grado en Medicina, o una titulación equivalente que habilite para el ejercicio profesional.

El sistema de selección para las plazas de promoción interna será el concurso-oposición y podrá participar el personal laboral fijo que cumpla las condiciones establecidas en las bases, entre ellas pertenecer al grupo profesional inmediatamente inferior, acreditar al menos dos años de servicios efectivos y disponer de la titulación exigida cuando se trate de una profesión regulada.

La cobertura de las tres plazas permitirá reforzar la atención médica, psicológica y de enfermería vinculada al personal de la Guardia Civil en la provincia.