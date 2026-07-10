Convocado el 50 'Premio de Poesía Ciudad de Burgos' con 9.700 euros en premios y la publicación de las obras ganadoras

BURGOS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha anunciado la aprobación de las bases de la 50 edición del 'Premio de Poesía Ciudad de Burgos 2026'.

Una fecha redonda en la que el Consistorio quiere abrir aún más "la difusión" de este galardón que alcanza sus bodas de oro.

El premio mantiene su doble modalidad con una dotación económica global de 9.700 euros y la publicación de los poemarios ganadores a cargo de la prestigiosa editorial Visor.

El certamen se divide en dos categorías que pueden recaer de forma simultánea en una misma obra. El premio principal, 'Premio de Poesía Ciudad de Burgos', cuenta con una aportación de 7.200 euros y está abierto a autores de cualquier nacionalidad.

Por su parte, el 'Premio Antonio Bouza, Poeta de América' está dotado con 2.500 euros y se dirige específicamente a poetas nacionales o residentes en países americanos.

Los trabajos presentados deben ser obras originales, inéditas, estar escritas en lengua castellana y contar con una extensión mínima de 500 versos.

Por otro lado, Niño ha aseverado que ha habido consenso para aprobar el convenio de colaboración con la Junta para el mantenimiento de la Red de Teatros durante el segundo semestre de 2026.

Este acuerdo, que busca garantizar una programación estable y racionalizar el sector de las artes escénicas y musicales, contará con una inversión conjunta de 46.017 euros. De esta cantidad, la administración autonómica aportará 20.779 euros, mientras que el Ayuntamiento de Burgos asumirá los 25.238 euros restantes para cubrir el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

En la misma sesión se aprobado la programación cultural en los barrios para el periodo de enero a mayo de 2027. Con un presupuesto total de 29.010,79 euros, esta iniciativa persigue descentralizar la oferta y llevar espectáculos variados más allá del centro histórico de la capital burgalesa.

Durante la comisión se ha valorado positivamente la extensión de estas actividades a la periferia, abriendo la puerta a futuros estudios para ampliar la oferta.

El programa de 2027 incluirá propuestas de teatro para adultos, títeres, magia familiar, cuentacuentos y música tradicional, que recalarán en los centros cívicos de Río Vena, San Agustín, Las Huelgas, Vista Alegre y Gamonal Norte, así como en las instalaciones municipales de los barrios de Villatoro, Villímar, Castañares y La Ventilla.