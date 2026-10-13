Convocado el XXX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, de la Asociación de la Prensa de Valladolid

Entrega del XXIX Premio Miguel Delibes de Periodismo - APV

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha convoca la edición 30 del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, un galardón dedicado a reconocer el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación que está dotado con 6.000 euros para el ganador y al que los interesados podrán presentarse hasta el 15 de diciembre de 2026.

Según han informado fuentes de la APV en un comunicado recogido por Europa Press, Podrán concurrir el autor o autores de trabajos de radio, televisión o prensa -tanto digital como impresa- que se hayan publicado o emitido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

A diferencia de anteriores ediciones, las candidaturas sólo se podrán presentar de manera telemática a través de la dirección de correo electrónico premiodelibes@asociacionprensavalladolid.es, aunque se permite el uso de plataformas para compartir archivos como Dropbox, WeTransfer o Google Drive. Los interesados pueden encontrar toda la información en las bases, que pueden consultar en la web de la APV.

Las bases también recogen que en esta edición sólo podrá entregarse el galardón a un trabajo.

TRES DÉCADAS DESPUÉS

El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, cuyo patrocinador principal es Unicaja, contará para esta 30 edición con la colaboración de la Fundación que lleva el nombre del escritor vallisoletano, aportando una escultura de Luis Santiago inspirada en el dibujo de Miguel Delibes realizado por Pedro Sainz Guerra.

Para la Junta Directiva de la APV es "un orgullo" afrontar esta 30 edición con un recorrido de "excelentes galardonados", que han dejado "en este itinerario su impronta en la memoria colectiva y que identifica la profesión periodística con la independencia, imparcialidad y rigor".

HISTORIA DEL PREMIO

Un repaso a su palmarés es un recorrido periodístico por la historia más reciente de España, al contar en su nómina de premiados con figuras de las letras como Fernando Lázaro Carreter, Juan José Millás, Luis María Ansón, Ignacio Camacho, Iñaki Gabilondo, Pepa Fernández o el argentino Martín Caparrós.

El galardón se creó el 22 de mayo de 1996 fruto de un acuerdo de la Asamblea General de la APV con motivo de la conmemoración del IV centenario de la concesión del título de ciudad a Valladolid y en línea con el congreso 'El Español y los Medios de Comunicación', que contó con la participación de la APV.

Meses atrás Pedro Damián de Diego, presidente de la APV escribió a Miguel Delibes para denominar el premio con el nombre del escritor vallisoletano.

Desde entonces, la lista de galardonados se ha ido completando con obras de grandes periodistas de toda España: Fernando Lázaro Carreter (1996), Vicente Verdú (1997), Álex Grijelmo (1998), Jesús Marchamalo (1999), José Jiménez Lozano (2000), Carlos Luis Álvarez 'Cándido' (2001), Juan José Millás (2002), Javier Marías (2003), Valentín García Yebra (2004), Andrés Trapiello (2005), María de los Ángeles Sastre (2006), Tomás Hoyas (2007), Antonio Álamo (2208), Luis María Ansón (2009), Joaquín Sánchez Torné (2010), Magí Camps (2011), Isaías Lafuente (2012), Iñaki Gabilondo (2013), Ignacio Camacho (2014), Pepa Fernández (2015), Martín Caparrós (2016), Elena Álvarez Mellado (2017), Mariángeles García (2018), Mar Abad (2019), Lola Pons (2021), Luna Paredes (2022), Mara Torres (2023) y todas las personas que participaron en la colección de trabajos '30 años potenciando el español en Radio 5' de Radio Nacional de España (2024).

En la pasada edición, la primera en la que se dio el premio exaequo, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes recayó en los periodistas Alfonso Armada e Íñigo Domínguez.

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE VALLADOLID

La historia de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) tiene dos fases: una primera, con su fundación que se remonta a finales del siglo XIX y que finalizó en 1981 tras la desaparición de La Hoja del Lunes, el grupo de periódicos editados por las asociaciones provinciales de España.

La actual APV nace en marzo en 1993, cuando un grupo de periodistas recoge la necesidad que había entre los profesionales vallisoletanos sobre el futuro de la profesión y de contar con un órgano de representación y defensa.