VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones por un importe global máximo de 5,4 millones para el programa de apoyo a proyectos de investigación en ciencia aplicada a iniciar en el año 2027, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Según consta en el extracto de la orden publicado este martes, 24 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recogido por Europa Press, la convocatoria se tramita en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este miércoles hasta el próximo 21 de diciembre de 2026, inclusive.

Podrán optar a estas ayudas las universidades públicas de Castilla y León, los organismos públicos de investigación --cuando la solicitud provenga de uno de sus institutos ubicados en la Comunidad--, las infraestructuras científico-técnicas singulares situadas en la región y las universidades privadas sin ánimo de lucro con sede en el territorio autonómico.

Asimismo, podrán ser beneficiarias las fundaciones de ámbito sanitario con sede en Castilla y León que incluyan la investigación dentro de los fines y actividades de sus estatutos y desarrollen dicha labor a través de personal que mantenga una vinculación laboral acreditable con la entidad.

El texto completo de la convocatoria, identificada con el código BDNS 943540 y regulada por la Orden EDU/498/2023 modificada por la Orden IEM/1119/2026, puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la Sede Electrónica de la Administración autonómica y en el Portal de Educación de la Junta.