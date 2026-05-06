Convocados los premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia en CyL dotados con 10.000 euros en cada modalidad

El torero Roman Collado en la decimosexta del abono taurino. A 26 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado este miércoles, 6 de mayo, los Premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia con dos modalidades, una científica y otra histórica, dotadas con 10.000 euros cada una.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOCyL, es decir, desde mañana, jueves 7 de mayo, hasta el próximo 8 de junio, ambos inclusive.

Cultura ha explicado que estos premios constituyen apoyo económico para posibilitar la realización de estudios e investigaciones científicas e históricas sobre la tauromaquia. Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas mayores de edad, que solo podrán presentar una solicitud y optar por el Premio para el estudio e investigación científica sobre tauromaquia o por el Premio para el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León.

El Gobierno autonómico ha recordado que estos premios tienen como finalidad promover el estudio y la investigación cultural, histórica y científica de la tauromaquia "que permitan no solo ampliar los conocimientos de esta, sino también difundir en la sociedad sus valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos".

Las actuaciones que comprenden estos premios están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Cultura y Turismo 2026-2028 dentro del objetivo de promocionar, divulgar y dar visibilidad a la tauromaquia como manifestación cultural.