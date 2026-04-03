El coro británico West London Chorus ofrecerá un concierto coral en la Catedral de Valladolid el próximo viernes

West London Chorus. - WEST LONDON CHORUS

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Valladolid acogerá un concierto coral a cargo del prestigioso coro británico West London Chorus con entrada libre hasta completar aforo el próximo viernes, 10 de abril, a las 19.00 horas.

Fundado hace cinco décadas, el West London Chorus celebra este año su 50 aniversario, una efeméride que conmemora con una intensa actividad artística que incluye conciertos en importantes escenarios del Reino Unido, como el Cadogan Hall, así como una gira por el noroeste de España que incluye esta actuación en Valladolid.

A lo largo de su trayectoria, el coro ha actuado en destacadas catedrales británicas como las de York, Llandaff o Southwark, y ha realizado giras internacionales, con lo que se ha consolidado como una de las formaciones corales amateurs más reconocidas de su entorno, han informado a Europa Press fuentes de la organización de este evento.

El programa que interpretarán en Valladolid ofrece una cuidada selección del repertorio coral europeo con obras de compositores como Felix Mendelssohn, Herbert Howells, Ralph Vaughan Williams y Franz Schubert, entre otros.

El concierto incluirá piezas de "gran belleza y espiritualidad" como 'Verleih uns Frieden', 'Like as the Hart', 'Ave Maria' o 'Hear My Prayer' en un recorrido musical que abarca desde el romanticismo hasta el repertorio coral del siglo XX.

DIRECCIÓN DE HILARY CAMPBELL

El coro estará dirigido por la reconocida directora británica Hilary Campbell, una figura destacada en el panorama coral internacional, vinculada a instituciones como la Royal Academy of Music y colaboradora habitual de conjuntos de primer nivel como los BBC Singers. Junto a ella participarán el organista Travis Baker y la soprano invitada Lucy de Butts, quienes aportarán un especial brillo artístico al concierto.

Además de su actividad concertística, el West London Chorus desarrolla una importante labor pedagógica y social como entidad benéfica, con la promoción del canto coral a través de talleres participativos y colaboraciones con centros educativos.

Su compromiso con la formación de jóvenes cantantes se refleja también en su programa de becas, que ha apoyado ya a decenas de músicos emergentes.

"Este concierto representa una oportunidad única para disfrutar de la música coral británica de alto nivel en un entorno incomparable, en una cita abierta a todos los públicos", ha añadido la organización.