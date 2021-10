Coronado, Álex de la Iglesia, Mercedes Sampietro y José Luis Alcaine, protagonistas en la Gala del Cine Español

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes José Coronado y Mercedes Sampietro, el director Álex de la Iglesia y el director de fotografía José Luis Alcaine serán protagonistas este martes de la Gala del Cine Español de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que serán reconocidos con la Espiga de Honor del festival.

Previamente a dicha gala, que arrancará a las 19.00 horas en el Teatro Calderón, los cuatro premiados celebrarán un encuentro con los medios de comunicación en el Salón de los Espejos de dicho teatro.

En el Día del Cine Español de Seminci, se procederá al estreno, a las 22.00 horas en el Teatro Zorrilla, del documental 'Berlanga!!', de Rafael Maluenda, que profundiza en la figura del célebre cineasta en el centenario de su nacimiento.

José Luis Alcaine (Tetuán, 1938) ha dedicado toda la vida a iluminar películas como director de fotografía, labor que le ha valido el Premio Nacional de Cinematografía (1989), cinco Goyas --premio para el que ha sido candidato en otras 15 ocasiones--, Premio de la Academia del Cine Europeo (2006), la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2011) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2017).

La nómina de los directores que han reclamado a Alcaine para sus películas es innumerable. Uno de sus más recientes trabajos es Madres paralelas, su última colaboración con Pedro Almodóvar, para el que también firmó su fotografía en Dolor y gloria, La voz humana, Los amantes pasajeros, La piel que habito, Volver --Premio de la Academia del Cine Europeo en 2006--, La mala educación, ¡Átame! y Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Consiguió sus cinco premios Goya por El sueño del mono loco (1989) y Belle Époque (1992), ambas de Fernando Trueba; El pájaro de la felicidad (Pilar Miró, 1993), El caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón, 2002) y Las trece rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007). Alcaine también ha participado en producciones de televisión, tanto en la ficción (Doctor Mateo, de Manuel Tera), como en el documental (Rutas de Andalucía, de Gracia Querejeta).

JOSÉ CORONADO

Con la Espiga de Honor de Seminci, Jose Coronado suma un nuevo reconocimiento a una larga lista en una trayectoria que ronda el medio centenar de títulos y presenta personajes de muy distintos registros: Berlín Blues, de Ricardo Franco; Yo soy esa, de Luis Sanz; Anita no pierde el tren, de Ventura Pons; Lobo, de Miguel Courtois; La vida de nadie, de Eduard Cortés; Todos estamos invitados, de Manuel Gutiérrez Aragón; Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaki Lacuesta; Cien años de perdón, de Daniel Calparsoro.

Próximamente estará de nuevo en la cartelera por partida triple gracias a los estrenos pendientes de La mujer perfecta, de Arantxa Echevarría; Way Down, de Jaume Balagueró, e Historias para no contar, de Cesc Gay.

Coronado ha sido candidato al premio Goya en cuatro ocasiones, dos como actor de reparto por Goya en Burdeos (1998), de Carlos Saura y La caja 507 (2001), de Enrique Urbizu, logró finalmente la estatuilla como actor principal por No habrá paz para los malvados (2012), también de Urbizu, que le proporcionó también los premios de Unión de Actores, San Jordi, Fotogramas de Plata y Forqué y sacaron al actor del encasillamiento de galán para convertirlo en un hombre de acción y thriller. Su cuarta nominación la logró por Tu hijo (2019), de Miguel Ángel Vivas, película que inauguró la 63 edición de Seminci.

ÁLEX DE LA IGLESIA

Casi 20 títulos jalonan la trayectoria del cineasta Álex de la Iglesia, quien ha firmado algunas de las películas imprescindibles de la historia del cine español de los últimos 30 años.

Su cortometraje Mirindas asesinas (1990) llamó la atención de Pedro Almodóvar, quien produjo su primer largometraje en 1993, Acción mutante, ganador de tres premios Goya. Dos años después dirige El día de la bestia, galardonada con seis premios Goya, entre ellos el de Mejor Dirección. Le siguieron Perdita Durango (1997), protagonizada por Javier Bardem, y Muertos de risa (1999) con Santiago Segura.

En el año 2000 dirige La comunidad, protagonizada por Carmen Maura, Goya a la mejor actriz, y un elenco de secundarios de primer nivel, entre los que destacaba Emilio Gutiérrez Caba, ganador del Goya al mejor actor de reparto. Le siguieron 800 balas (2002), Crimen ferpecto (2004) y Los crímenes de Oxford (2008), la adaptación de la novela del argentino Guillermo Martínez y primera incursión internacional de De la Iglesia, quien reunió en el reparto a Elijah Wood, John Hurt y Leonor Watling. Dos años después dirige Balada triste de trompeta (2010), que obtuvo dos reconocimientos en el Festival de Venecia.

Tras La chispa de la vida (2011), protagonizada por Salma Hayek y Jose Mota, dirige Las brujas de Zugarramurdi (2013), con Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, Terele Pávez y Carolina Bang y que sumó otros ocho Goya a su carrera.

En 2014 dirigió el documental sobre Messi para Mediapro, rodado en diferentes países y localizaciones y ejerció como productor del thriller Musarañas, seleccionada para el festival de Toronto y Sitges.

En 2015 produjo con su productora Pokeepsie Films la ópera prima de Zoe Berriatúa, Los héroes del mal y dirigió el largometraje Mi gran noche. En 2016 realiza El bar y en 2017 estrenó Perfectos desconocidos. En 2018 estrenó dos películas como productor: Errementari: El herrero y el diablo", ópera prima de Paul Urkijo, y En las estrellas, el segundo largometraje de Zoe Berriatúa.

Durante 2019 ha estado rodando su primera serie de televisión, 30 monedas, para HBO, en la que ha escrito, producido y dirigido los ocho capítulos de la primera temporada. Tiene a punto de estreno su regreso al género de terror, Veneciafrenia, con Caterina Murino, Cosimo Fusco y Silvia Alonso, y la comedia El cuarto pasajero, con Blanca Suárez, Ernesto Alterio y Alberto San Juan.

MERCEDES SAMPIETRO

Mercedes Sampietro nació en Barcelona. Su vida ha estado ligada al mundo de la interpretación desde que, bien joven, encarrila su profesión a través del teatro de aficionados.

En 1970 debuta como actriz profesional con la obra Olvida los tambores de Ana Diosdado. En 1977 debuta en el cine con A un Dios desconocido, de Jaime Chávarri. Desde entonces, cincuenta y cuatro películas le han encumbrado como la excelente profesional que es hoy.

Gary Cooper que estás en los cielos, de Pilar Miró, fue la primera película que le proporcionó el aplauso de la crítica y los premios de Interpretación femenina del Festival Internacional de Cine de Moscú y el de Taormina, entre otros, así como el comienzo de una buena relación profesional entre directora y actriz, que se prolongó en cuatro películas más.

Ha trabajado, entre otros, con los directores Fernando Colomo, Miguel Picazo, Montxo Armendáriz, José Luís Garci, Gracia Querejeta, Gerardo Vera, Patricia Ferreira, Judith Colell, Adolfo Aristarain, Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira o Manel Huerga. Sus últimos trabajos en la gran pantalla han sido Las Furias (2016), de Miguel del Arco, película que abrió la 61 Seminci, y más recientemente El verano que vivimos (2020), de Carlos Sedes.

En televisión, la actriz catalana ha participado en series como La tía de Frankestein (1986), El mundo de Juan Lobón (1988), Juntas pero no revueltas (1995), Nissaga de poder (1997), Porca Miseria (2004-2007), Historias Robadas (2011) o La Riera (2010-2017). Sus últimos trabajos para televisión son Fugitiva (2018) para RTVE y Si no t'hagués conegut (2018).

Mercedes Sampietro, que fue presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde noviembre de 2003 hasta diciembre de 2006, dirigió en 2009 el cortometraje Turismo, por el que cosechó el Premio Gaudí a Mejor Cortometraje, su única incursión tras las cámaras hasta ahora.