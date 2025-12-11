El coronel Ricardo Rodríguez Martínez toma el mando de la AALOG 61, con base en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

El coronal Ricardo Rodríguez Martínez durante la toma de posesión del mando de la AALOG número 61. - EJÉRCITO DE TIERRA

SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

El coronel Ricardo Rodríguez Martínez ha tomado el mando para los próximos tres años de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 (AALOG 61) en la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Este jueves se ha celebrado el acto de la Entrega de Mando de la Agrupación por parte del coronel Rafael Gómez Escalante, que ha precedido a Ricardo Rodríguez Martínez, quien se pone al frente de la misma, han informado a Europa Press fuentes del Ejército de Tierra.

La ceremonia ha consistido en una parada militar que, presidida por el general jefe de la Brigada Logística, José María Leira Neira, ha contado con Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra, Unidad de honores tipo Grupo (dos Compañías) y Enseña Nacional de la Agrupación.

El coronel Rodríguez Martínez, nacido en 1975 en Ferrol (La Coruña), ingresó en la Academia General Militar en 1994 como componente de la LIV Promoción y obtuvo su despacho de teniente de Artillería en julio de 1999. En sus empleos de teniente y capitán ejerció el mando en el Grupo de Artillería de Campaña ATP XII, Guardia Real, Academia de Artillería y Grupo de Artillería Antiaérea Ligera VII/32.

OTROS DESTINOS

En julio de 2010 ascendió a comandante, se diplomó en Estado Mayor y ha ocupado destinos en el Grupo de Artillería de Campaña VII, Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa y Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey.

En julio de 2018 ascendió a teniente coronel, con destinos en la Academia de Artillería, SHAPE (Casteau, Bélgica) y Dirección de Sanidad del Ejértio de Tierra, tras lo que ascendió a coronel en 2025 y ha sido designado como jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 61.

Con amplia experiencia internacional, ha participado en cuatro operaciones internacionales (República Centro Africana, Líbano y Kosovo en dos ocasiones). Habla fluidamente inglés y está en posesión de numerosas condecoraciones civiles y militares, nacionales y extranjeras.

La AALOG 61 es una de las unidades logísticas más potentes de España, con su cabecera en Santovenia de Pisuerga y unidades en Burgos y Vitoria. Ha participado en destacadas operaciones en el exterior en Eslovaquia, Líbano, Afganistán o Mali, entre otros exigentes escenarios; en la Operación Inundaciones, organizada con motivo de la dana acaecida en Valencia; y en la extinción de incendios forestales declarados este pasado verano en Castilla y León. Actualmente tiene personal desplegado en Letonia.