CORR Tudanca ve en la tramitación o no del decreto sobre sanidad "la prueba de fuego" de la voluntad de la Junta

Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error de la fuente informante.

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha situado la "verdadera prueba de fuego" de la voluntad negociadora y dialogante de la Junta de Castilla y León en la tramitación o no en el próximo pleno de la convalidación del Decreto firmado por el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, para reorganizar el sistema sanitario.

"Es la verdadera prueba de fuego para saber si van a rectificar o no, si quieren reemprender el camino del diálogo y del acuerdo o siguen por el camino de la imposición y del ataque a los profesionales que han salido a la calle para decir alto y claro que este no es el camino", ha manifestado en concreto Tudanca que se dirigirá este mismo miércoles a Fernández Mañueco para saber si se va a reunir con los representantes de la Mesa Sectorial tras haber provocado un "conflicto sin precedentes" en la sanidad pública de Castilla y León.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a la cordura y se ha comprometido a hacer "todo" lo que esté en su mano para que se reconduzca la situación, para que se recupere la confianza y para que se establezca un refuerzo de la sanidad bajo tres premisas básicas, consenso, voluntariedad e incentivos, pero sin imposición ni recortes.

"Los profesionales no pueden asumir, no pueden aceptar, que se les impongan decisiones y que se les recorten sus derechos, no es el momento", ha advertido el portavoz del Grupo Socialista que se ha reafirmado en su crítica a la Junta a la que ha acusado de usar la pandemia del coronavirus para imponer su modelo de "recortes y privatizaciones", junto a un "castigo" al medio rural y al "fin de la atención presencial".

"No estamos dispuestos a asumirlo y vamos a dar nuestra batalla", ha sentenciado Tudanca tras reunirse este miércoles en las Cortes con representantes en la Mesa Sectorial de Sanidad para analizar las repercusiones del decreto firmado "con nocturnidad y alevosía" y que altera las condiciones laborales sin negociación "y en mitad de la peor emergencia sanitaria de la historia".

Luis Tudanca ha aprovechado esta reunión para reconocer el "enorme trabajo, esfuerzo y sacrificio" que han realizado los profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia y sin que nadie se lo pidiera ni impusiera nada. "Han dado lo mejor de sí mismos, se han jugado su vida, su salud para protegernos a nosotros", ha reivindicado el dirigente socialista que se ha hecho eco de "muchas dificultades" y de los "medios precarios" a los que han tenido que hacer frente.