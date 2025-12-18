Correos realiza una tirada de 70.000 ejemplares de un sello con la imagen del convento de San Esteban salmantino

Un momento de la presentación del sello. - CORREOS

SALAMANCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado este jueves un sello dedicado al Convento de San Esteban de Salamanca, del que se ha realizado una tirada de 70.000 ejemplares.

La emisión pertenece a la serie Patrimonio y rinde homenaje a este convento dominico, "ejemplo de la arquitectura gótica y renacentista".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado en la presentación del sello la importancia que tiene el convento de San Esteban para "entender la monumentalidad" de la ciudad y ha recordado que es una de las "poderosas razones" para que la capital del Tormes recibiera en 1988 el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El diseño de la hoja bloque muestra una vista panorámica del interior del convento, donde se pueden ver los arcos del claustro, como ha indicado Correos en un comunicado recogido por Europa Press.

El sello, en formato redondo, reproduce el anverso de una moneda de dos euros emitida por la Real Fábrica de La Moneda y timbre en la que está grabada una imagen de la fachada exterior de la iglesia del convento.

El sello puede adquirirse en cualquier oficina de Correos, a través de Correos Market y al contactar con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o en el teléfono 915 197 197.

García Carbayo, que ha estado acompañado del prior de los dominicos, Manuel Ángel Martínez, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, ha destacado la promoción que supone para la ciudad la emisión de este sello que se suma a los que Correos ha dedicado a Salamanca a lo largo de la historia.

"Me vienen a la memoria los de la Casa Lis, la Universidad por su octavo centenario, la vista del Puente Romano y la Catedral, el dedicado a la Capitalidad Cultural de 2002 o los míticos del escudo y el traje típico charro", ha apuntado el alcalde.

El regidor municipal ha señalado que este reconocimiento es la perfecta antesala a la celebración en 2026 del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una cita que, en palabras del alcalde "marcará la programación cultural" de la ciudad el próximo año y "que ayudará, sin lugar a duda, a reivindicar y ensalzar como se merece el legado de Francisco de Vitoria y de la corriente de pensamiento que iluminó el mundo".