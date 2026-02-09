Cortada la carretera N-502 para retirar los restos de la quitanieves siniestrada en Ávila cuyo conductor murió

Muere el conductor de una quitanieves tras caer 20 metros por una ladera en Villarejo del Valle (Ávila) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ÁVILA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-502 (Ávila-Córdoba) se ha cortado pasadas las 11.00 horas de este lunes entre los puntos kilométricos 48,860 y 62,400, dentro de los términos municipales de San Martín del Pimpollar y Villarejo del Valle, con el fin de llevar a cabo las labores de rescate de los restos de la quitanieves siniestrada este sábado, cuyo conductor falleció.

La incidencia ha sido catalogada como Nivel Negro, con afección total al tráfico en el tramo indicado, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, que ha señalado que la previsión de duración del corte es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, durante la cual se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos.

El siniestro se produjo sobre las 16.10 horas del sábado, cuando una quitanieves se salió de la vía y cayó por una ladera de unos 20 metros a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila). El conductor del vehículo (perteneciente a la de Red de Carreteras del Estado), un hombre de 54 años vecino de Ramacastañas (Ávila), falleció en el accidente.

La carretera quedó cortada y se reabrió una vez retirado el vehículo y otros obstáculos existentes. Sin embargo, la pala del vehículo quitanieves siniestrado y otra pieza de considerable tamaño -un bidón para sal con un peso aproximado de 1.500 kilogramos- quedaron sobre la ladera por la que se produjo el desplazamiento del vehículo, motivo por el que ha sido preciso el corte de la carretera.