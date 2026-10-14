Cortada la A-1 en Villamayor de los Montes (Burgos) por la salida de vía de un camión con mercancías peligrosas

Gráfico difundido por la DGT con datos del corte de tráfico en la A-1 - 112CYL

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión que transportaba mercancías peligrosas, en concreto, polímero en sólido, ha cortado la A-1 a la altura del término burgalés de Villamayor de los Montes, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 que ha informado además de que el conductor del vehículo ha resultado herido.

Las mismas fuentes han informado de que el delegado territorial de la Junta en Burgos ha declarado la situación 1 de MPCYL ante la peligrosidad de la mercancía transportada si bien han asegurado que los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado que no hay peligro para la población.

El accidente ha tenido lugar a las 14.40 horas en el punto kilométrico 211 de la A-1. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar y el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil coordina el incidente.

Además, se ha dado aviso a Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico, y a Bomberos de Burgos.