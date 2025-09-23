Cortan el agua de 17 enganches ilegales en viviendas ocupadas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

La Guardia Civil acompaña a la empresa de suministro de agua a cortar 17 enganches ilegales en viviendas ocupadas en Arroyo (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de aguas ha cortado el suministro de 17 enganches ilegales en viviendas ocupadas en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, lo que ha ejecutado acompañada de la Guardia Civil.

La intervención se ha llevado a cabo en la mañana de este martes, 23 de septiembre, en viviendas ocupadas del municipio, con un total de 17 desenganches realizados, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La empresa gestora del suministro de agua ha procedido al corte tras la denuncia de varios enganches ilegales detectados, que estaban abasteciendo a los inmuebles sin autorización.

La intervención se realizado con la presencia de la Guardia Civil con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal desarrollo del servicio.