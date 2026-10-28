Las Cortes de CyL expresan su profundo pesar por el siniestro ferroviario en la línea Madrid-Sevilla

Los miembros de la Mesa y los portavoces han guardado un minuto de silencio. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León y la Junta de Portavoces han expresado este miércoles su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario registrado en la línea que conecta Madrid y Sevilla.

Al término de su reunión, celebrada de manera extraordinaria en Burgos en recuerdo de la constitución de las primeras Cortes autonómicas y de proclamación del primer presidente en la persona del socialista Demetrio Madrid, su presidente Francisco Vázquez ha leído una declaración institucional con motivo del suceso de Toledo.

Desde la institución parlamentaria se han trasladado las condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas, al tiempo que han extendido un mensaje de solidaridad y apoyo tanto a los heridos como al conjunto de afectados por este suceso. Asimismo, han querido reconocer y agradecer expresamente la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y todas las personas que participan en las tareas de asistencia y atención a las víctimas, reiterando su cercanía y afecto en estos momentos difíciles.

Tras la lectura institucional, la Junta de Portavoces ha acordado convocar un minuto de silencio ante la fachada del palacio de la Isla para llevar a cabo esta muestra de duelo de manera conjunta. Además, han quedado suspendidas las declaraciones de los portavoces de los diferentes grupos como gesto de solidaridad y condolencia.