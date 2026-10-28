Las Cortes suspenden la actividad parlamentaria esta semana, por lo que se aplazan las comparecencias de PGC

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han acordado suspender la actividad parlamentaria esta semana como símbolo de luto por los fallecidos en el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), con lo que se aplazan las comparecencias pendientes de los consejeros para explicar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027.

En concreto, la Mesa y la Junta de Portavoces, en su reunión de este miércoles en Burgos, han acordado suspender las comparecencias de los consejeros previstas para esta tarde, mañana y el viernes, lo que afecta a las relativas a las áreas de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Educación y Cultura, Turismo y Deporte.

Así, las nuevas sesiones de la Comisión de Economía se convocarán previsiblemente los días 5, 6 y 9 de noviembre, ya que el martes 3 y el miércoles 4 está prevista la celebración de un Pleno ordinario.

Con esta modificación debe reajustarse el calendario de tramitación presupuestaria, ya que estaba previsto que el plazo de presentación de enmiendas a la Totalidad concluyera el miércoles 4, algo que debe modificarse hasta que concluyan las comparecencias.

En la reunión de la Mesa y la Junta de portavoces de las Cortes celebrada este miércoles se ha guardado un minuto de silencio y se ha aprobado una Declaración Institucional a través de la que han expresado su "profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la línea que une Madrid y Sevilla.

A través de la misma, el parlamento ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas en este suceso. Asimismo, las Cortes han manifestado "su solidaridad y respaldo" a los heridos y a todas las personas afectadas por el siniestro.

Con este mensaje, la institución autonómica se ha unido "al dolor de las familias damnificadas para hacerles llegar su afecto y cercanía en estos momentos difíciles".

Por otro lado, la Mesa y la Junta de Portavoces han reconocido expresamente la labor que de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y todas las personas volcadas en las tareas de asistencia y atención a las víctimas.