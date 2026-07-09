Cortes de tráfico en Mariano Andrés (León) desde el día 13 de julio por las obras del colector de Saleal

Las obras en el colector de Saleal de la avenida Mariano Andrés de la capital leonesa supondrán cortes de tráfico desde el día 13 de julio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Saleal comenzará la próxima semana las obras en el colector en profundidad de la avenida Mariano Andrés de la capital leonesa, una intervención que conllevará el corte total de la circulación en dicha vía, en el tramo comprendido entre las calles Pizarro y Guillermo Doncel, a partir del lunes 13 de julio.

La Policía Local de León ha explicado que se establecerán desvíos de tráfico por estas dos vías y por la calle 19 de octubre. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en determinados tramos de las calles Pizarro, Guillermo Doncel y 19 de octubre, con el objetivo de facilitar el incremento de la densidad de circulación en la zona afectada.

La duración estimada de la obra es de aproximadamente un mes y medio, y su finalización está prevista para el mes de septiembre, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Policía Local ha implantado señalización de refuerzo mediante paneles informativos en la confluencia con la plaza Juan de Austria y la avenida Álvaro López Núñez con el fin de mejorar la información a los conductores. Además, los agentes policiales prestarán servicio de vigilancia, control y regulación del tráfico en el entorno de la obra durante todo el periodo de afección.

Estas obras de Saleal suponen una inversión de más de 350.000 euros que permitirán sanear el problema actual del colector que en la actualidad deriva en la aparición de diversos socavones en la zona.