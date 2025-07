Courel cree que la decisión de Cendón de dejar la Ejecutiva federal "le honra" y censura a quien "echa mierda" al PSOE

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado este martes que la decisión del secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, de dejar su cargo como secretario de Ciencia, Innovación y Universidades en la Ejecutiva federal del partido "le honra" y ha censurado a quienes "echan mierda" en el seno del PSOE.

Así se ha pronunciado el presidente de la Diputación después de que en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado Javier Alfonso Cendón fuese apartado de sus responsabilidades en el partido dentro de los cambios llevados a cabo por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, tras la salida del número 3, Santos Cerdán, al ser imputado en el Caso 'Koldo'.

En este sentido, Álvarez Courel ha asegurado que al plantear a Cendón que eligiera entre su cargo provincial en León o el nacional, su decisión de seguir al frente del PSOE en León "muestra su preocupación por la provincia leonesa".

Respecto a las declaraciones realizadas por el alcalde de León y secretario de la agrupación municipal socialista leonesa, José Antonio Diez, y por el procurador socialista en las Cortes Diego Moreno, que lideró la candidatura alternativa a la de Cendón en las primarias del PSOE, sobre las presuntas irregularidades en los procesos de las primarias en León, Courel ha expresado que "los problemas, en lugar de airearlos, es mejor hablarlos de puertas adentro".

"Me da que hay gente que a ese río revuelto van a la ganancia de pescadores, o lo intentan, de ver si pueden de alguna manera, con perdón de la expresión, echar mierda sobre nuestro partido", ha agregado el presidente de la Diputación, quien ha reconocido que no le gustan ese tipo de actuaciones.

Por ello, Álvarez Courel ha asegurado que cuando una persona no está a gusto en una formación política, quizá debería plantearse "si tiene que estar en ese partido o no". "Las puertas que están abiertas para entrar están abiertas también para salir cuando uno no esté a gusto", ha reiterado.

LOS PROCESOS "SON LIMPIOS".

Respecto a las "sombra de duda" sobre la posibilidad de darse irregularidades en los procesos electorales de primarias del PSOE, el presidente de la Diputación ha asegurado que dichos procesos "son limpios" y, sobre el último proceso celebrado en León, al que concurrían las candidaturas de Cendón y Moreno, los interventores y apoderados controlaron que así fuera.

"No entiendo venir ahora a establecer esa sombra de dudas. A mí me parece muy raro que cuando uno gana los procesos sean limpios y cuando uno pierde los procesos están amañados. Creo honestamente que eso no debe ser así; cuando ganas, ganas y cuando pierdes, pierdes", ha puntualizado Álvarez Courel, quien ha insistido en que se establecieron todos los procedimientos de control necesarios en las últimas primarias del PSOE en León y "no se escapan tantos votos" como para que el resultado fuera a dar la vuelta, ya que Cendón obtuvo en dicho proceso 1.492 votos frente a los 747 de Diego Moreno.

NO HAY RECLAMACIÓN "QUE PUEDA PROSPERAR".

Asimismo, ha reincidido en que los procesos "han sido limpios" y que podría haber algún tipo de incidencia, pero se ha votado "con libertad, excepto alguna persona a la que se le rompió el voto", por lo que "no hay ningún tipo de reclamación que pueda prosperar" en este sentido.

Álvarez Courel se pronunciaba de este modo después de que en el día de ayer Diego Moreno anunciase que volverá a presentar en los próximos días un recurso ante la dirección federal del PSOE por presuntas irregularidades en dicho proceso electoral.

Al respecto, Courel ha expresado que Moreno, en el ejercicio de su libertad, puede presentar la reclamación si lo desea, a lo que ha añadido que eEn este caso, los órganos de resolución del partido a nivel federal resolverán la cuestión: "Y aquí paz y después gloria", ha enfatizado.

DISCREPANCIAS, EN LOS "ÓRGANOS ADECUADOS".

"Soy un defensor a ultranza de que las discrepancias que pueda haber hay que tratarlas en los órganos adecuados. No he faltado en ningún comité de los últimos años y si en algún momento he querido decir algo, he hablado con total libertad en esos comités, que son los sitios donde hay que tratar estos asuntos", ha señalado Álvarez Courel.

Al mismo tiempo, ha considerado que este tipo de polémicas lo único que hacen es perjudicar al PSOE en general y particularmente a la formación socialista leonesa. "Desde luego cuanto más lejos estemos de esa polémica y más nos dediquemos a trabajar por y para la sociedad leonesa, mejor nos va a ir a todas y a todos", ha concretado.

Frente a la conducta de quienes "echan mierda" en el seno del PSOE, ha asegurado que su posición está "muy clara": "El día que me marche, me marcharé exactamente igual que llegué a la política, calladito y en silencio", ha expresado y ha añadido que quizá hay a quienes "les gusta tener ese protagonismo".

CERCANÍA A CERDÁN.

En cuanto a la posibilidad de que Cendón haya sido apartado de la Ejecutiva federal del PSOE por su cercanía a Santos Cerdán, ha manifestado que quizá "a alguien se le escapó" la circunstancia de que estaba ocupando los dos cargos en su momento y cuando se ha revisado hay que elegir entre un puesto u otro. "Yo creo que en la nueva Ejecutiva federal hay gente que era también muy cercana a Santos Cerdán y sigue estando. Las explicaciones las ha facilitado el propio Javier Alfonso Cendón y yo, en este caso, apoyo aquello que haga mi secretario general provincial", ha recalcado.