El CRA de Villarejo (Ávila) necesita un alumno más que salve la escuela y el Ayuntamiento ofrece ayuda a las familias

Cartel de la campaña del CRA de Villarejo. - CRA VILLAREJO DEL VALLE

ÁVILA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Rural Agrupado (CRA) El Valle, en la localidad abuelense de Villarejo del Valle, busca un único alumno que se pueda matricular en este centro para evitar su cierre, ya que se necesita que, al menos, haya tres estudiantes matriculados en esta escuela.

El director del CRA, Antonio Caro, ha explicado a Europa Press que en el curso pasado, este Centro, que da servicio a los pueblos de Santa Cruz del Valle, Villarejo y Cuevas, contaba con cinco alumnos, pero tres de ellos han concluido el ciclo de Educación Primaria y pasan a Secundaria.

Por ello, en estos momentos, el CRA cuenta sólo con dos alumnos, uno de ellos cursa segundo de Primaria y el otro, cuarto de Primaria, por lo que se necesita un tercer matriculado para salvar este CRA y evitar su cierre y que los niños se tengan que desplazar hasta Arenas de San Pedro

Antonio Caro ha apuntado que está situación ya se ha vivido en otras ocasiones y se ha resuelto de manera satisfactoria, además de asegurar que desde el Ayuntamiento de Villarejo se están impulsando medidas para atraer nuevas familias, ofrecer oportunidades de empleo y facilitar el acceso a vivienda a precios asequibles.

El CRA de Villarejo, a través de una campaña de difusión, trata de salvar su escuela con un único alumno que evitaría el cierre del centro, un colegio que ofrece "atención cercana y personalizada" para cada niño, un "ambiente familiar y seguro y feliz", "educación de calidad" y "entorno natural privilegiado".