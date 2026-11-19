SALAMANCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del Imserso en Salamanca ha organizado para este viernes y sábado, 20 y 21 de noviembre, la segunda edición de la Escuela de Familias de 2026, que contará con siete ponencias y dos talleres.

Según ha informado el centro en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa tiene como objetivo "responder a las necesidades que tienen las personas cuidadoras y familiares en materia de información y asesoramiento al recibir el diagnóstico inicial de enfermedad de Alzheimer u otras demencias".

Bajo el lema 'Mi familiar tiene alzheimer/demencia, ¿y ahora qué?', el centro de referencia del Imserso ha programado estas acciones formativas para proporcionar conocimientos básicos que ayuden a entender la demencia de forma integral.

En concreto, se abordarán temáticas relacionadas con la evolución de la enfermedad y tratamientos, terapias no farmacológicas, actividades de la vida diaria, redes de apoyo y socialización, alimentación, toma de decisiones e impacto de la demencia en la familia.

Con esta nueva edición, el centro salmantino ha reforzado la pertinencia de dotar al entorno familiar de herramientas prácticas y conocimiento actualizado en un momento en que la atención a personas con demencia se presenta como uno de los grandes retos sociosanitarios.

Asimismo, el CREA pretende cumplir con el desarrollo de este tipo de acciones formativas con uno de los fines del Imserso para el año 2026: la transferencia de conocimiento entre personas cuidadoras y familiares del ámbito de las demencias.