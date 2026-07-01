Crece la Villa del Libro de Urueña (Valladolid) con la librería 'Valdorum' dedicada a literatura épica y ciencia ficción

Inauguración de la libreria 'Valdorum' en Villa del Libro. - DIP VALLADOLID

URUEÑA (VALLADOLID), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado una nueva librería en la Villa del Libro de Urueña, 'Valdorum', iniciativa privada impulsada por Jorge Rodríguez.

El nuevo local, distribuido en dos plantas, presenta una estética inmersiva inspirada en bibliotecas fantásticas y centra su fondo en literatura de fantasía épica, ciencia ficción y rol, por lo que se convierte en una de las "novedades" más esperadas de la localidad.

"Apostar por Urueña es apostar por un turismo de calidad, por el desarrollo económico y por mantener vivas nuestras raíces. A los nuevos responsables de este espacio, bienvenidos a esta gran familia de emprendedores: vuestro éxito es el éxito de Urueña y, por extensión, el de toda la provincia de Valladolid", ha señalado el presidente de la Diputación.

Asimismo, Íscar ha recordado que la Diputación fue la impulsora del proyecto por el que nació la 'Villa del Libro', una iniciativa inspirada en modelos europeos como Hay-on-Wye, en Gales, que nació en 2007 con el objetivo de dinamizar el turismo a través de la literatura.

Esta apuesta se materializa tanto en el centro cultural e-LEA Miguel Delibes como en el apoyo institucional a la instalación de librerías en distintos locales de la pequeña localidad, en su mayoría casas antiguas.

LIBRERÍAS.

Con la llegada de 'Valdorum', la Villa del Libro aumenta su oferta librera caracterizada por su diversidad temática. Entre los establecimientos que conforman este singular entramado cultural se encuentran la librería 'Alcaraván', pionera en la localidad y especializada en arquitectura popular, arte y gastronomía regional; 'El Grifilm', dedicada al séptimo arte; 'Primera Página', centrada en periodismo y libros de viajes y 'Kinari Books', que combina cultura japonesa, gastronomía y libro ilustrado infantil.

Completan la oferta la librería 'Páramo', que funciona como un museo interactivo de máquinas de escribir antiguas y primeras ediciones; 'El Rincón', especializada en libros de segunda mano y antiguos; 'Libros K', dedicada al cómic y al vinilo; 'Alcuino Caligrafía y Arte', único espacio del país centrado en el arte caligráfico; y 'La Boutique del Cuento', especializada en literatura infantil y libros ilustrados.

Conrado Íscar ha reconocido y agradecido la labor de los libreros y libreras de Urueña, a quienes ha calificado de "verdaderos protagonistas" de la Villa del Libro, "por generar conocimiento y ofrecer al visitante una experiencia personal que ninguna pantalla puede sustituir".

Asimismo, ha trasladado la bienvenida institucional a los nuevos responsables de Valdorum.

LA PRIMERA VILLA DEL LIBRO DE ESPAÑA.

La Villa del Libro de Urueña, fundada en 2007 por la Diputación de Valladolid, fue la primera de estas características en crearse en España. Su corazón lo constituye el centro e-LEA Miguel Delibes (Espacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones), que acoge en 1.296 metros cuadrados una biblioteca especializada, talleres, dos salas de exposiciones, una permanente y otra temporal, así como un jardín.

El centro dispone además de un salón de actos con capacidad para 100 personas, donde se celebran congresos, presentaciones de libros y recitales de poesía, entre otras actividades culturales.